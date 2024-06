Colisão entre motociclistas termina com morte no Curuçambá, em Ananindeua

Uma colisão entre duas motocicletas terminou com morte no fim da madrugada desta sexta-feira (7), na avenida Independência, bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima, Jairo Nazareno Cunha Sousa, de 50 anos, conduzia um dos veículos e morreu ainda no local do sinistro de trânsito. O outro motociclista envolvido na batida, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para um hospital, segundo a Polícia Civil. A dinâmica do choque entre os dois veículos ainda não foi esclarecida.

O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi acionado ao caso, que teria ocorrido por volta de 5h, e isolou a área. O corpo foi removido pela Polícia Científica (PCEPA) ao Instituto Médico Legal. O estado de saúde do outro motociclista envolvido no caso não foi revelado até o momento.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC. Em nota, a instituição informou que "solicitou perícias para auxiliar investigações do acidente fatal entre duas motocicletas que teve como vítima Jairo Nazareno Cunha Sousa, de 50 anos. O outro motociclista foi encaminhado para o hospital".