Suspeitos de furtar fiação no Parque Linear da Nova Doca são presos em Belém

Dois homens foram presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira (01), suspeitos de furtar fiação elétrica no Parque Linear da Nova Doca, no bairro do Umarizal, em Belém. A ação ocorreu após denúncias recebidas pela Guarda Municipal, que alertaram sobre a movimentação suspeita no local.

As equipes iniciaram diligências e conseguiram localizar e capturar os suspeitos ainda na avenida Visconde de Souza Franco, nas proximidades da avenida Pedro Álvares Cabral. Com os suspeitos, foi constatado o material furtado, além de indícios de dano à estrutura pública do parque.

Segundo o coordenador de operações da Guarda Municipal, Dimitri Cavalcante, a rápida resposta foi possível por conta da participação da população com a denúncia.

“A denúncia feita no momento certo é fundamental para que nossas equipes consigam agir com agilidade. Esse apoio da população fortalece o trabalho da Guarda Municipal na proteção dos espaços públicos da cidade”, destaca o coordenador de operações.

Os suspeitos foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás, onde foram enquadrados pelos crimes de furto qualificado e dano ao patrimônio público. Eles permanecem à disposição da Justiça.