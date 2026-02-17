Homem furta cabos elétricos debaixo de chuva em Belém

Um homem ainda não identificado foi flagrado na tarde desta terça-feira (17) furtando cabos elétricos na avenida Duque de Caxias, nas proximidades do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Belém.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito utiliza uma faca para cortar a fiação elétrica. Após retirar os cabos, ele deixa o local caminhando normalmente, com o material nas mãos.

Um detalhe que chama a atenção é que, no momento do furto, chovia bastante. Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito nem sobre o impacto do furto no fornecimento de energia na região.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal em busca de mais detalhes. Ainda não houve retorno.