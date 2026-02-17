Operação prende foragido por estupro de vulnerável e mais dois no nordeste paraense

Três pessoas foram presas durante a Operação “Máscara Caída”, realizada entre os dias 14 e 16 de fevereiro pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Bujaru, vinculada à Superintendência Regional da Zona do Guamá, no município de Bujaru, no nordeste do estado.

As prisões ocorreram em cumprimento a três mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Bujaru. Entre eles, um mandado de prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, além de dois mandados de prisão civil por pendências judiciais.

A ação foi deflagrada durante o período carnavalesco e teve como objetivo localizar e capturar foragidos da Justiça que estivessem na circunscrição do município. Segundo a Polícia Civil, as capturas foram possíveis após levantamento de informações, cruzamento de dados investigativos e diligências de inteligência que permitiram identificar os endereços e confirmar a localização dos alvos.

Após as prisões, os detidos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência ao Carnaval e simboliza a retirada de qualquer tentativa de ocultação de identidade por parte de pessoas que estavam foragidas.