Polícia

Polícia

Motorista paga fiança de R$ 16 mil e é liberado após acidente que matou jovem em Castanhal

Mauro Mártires Cordeiro da Cruz, de 43 anos, responde ao processo em liberdade

O Liberal
fonte

Motorista paga fiança de R$ 16 mil e é liberado após acidente que matou jovem em Castanhal. (Reprodução/ redes sociais)

O motorista apontado como causador do acidente que resultou na morte de Gabriel Costa Freitas, de 19 anos, pagou fiança de R$ 16 mil e foi liberado após ser conduzido à delegacia. A informação foi confirmada pela polícia após a prisão do condutor, ocorrida na tarde de segunda-feira (16), em Castanhal, no nordeste do Pará.

O acidente foi registrado por volta das 13h50, na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titilândia. A colisão envolveu um veículo VW Up branco e uma bicicleta elétrica onde estavam Gabriel e a irmã dele, Ana Carolina Costa Freitas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois são atingidos pelo carro, que vinha logo atrás. Após o impacto, o veículo fugiu em alta velocidade.

Gabriel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (17). A irmã dele também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi localizado após diligências realizadas com base nas características do veículo. Ele foi identificado como Mauro Mártires Cordeiro da Cruz, de 43 anos, e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal.

Em nota enviada nesta terça-feira (17), a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas.

Na segunda-feira (16), após o acidente, a instituição confirmou que o motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa, omissão de socorro e fuga. Foi arbitrada fiança e ele responde ao processo em liberdade.



