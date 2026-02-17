Capa Jornal Amazônia
Polícia

Policial penal é preso suspeito por ameaçar esposa e atirar em carro da família em Santarém

A Delegacia da Mulher (DEAM) da Polícia Civil de Santarém investiga o caso

O Liberal
fonte

Policial penal foi preso por ameaçar a esposa e é suspeito de disparar contra o carro da família, em Santarém. (Reprodução Redes Sociais / @encontrodasaguas)

Um policial penal foi detido na manhã desta terça-feira (17) por ameaçar a esposa, no bairro Alvorada, em Santarém, na região oeste do Pará. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) e encaminhou o servidor público e a esposa com quem está junto há 11 anos para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Durante a madrugada, um disparo foi efetuado contra o carro da família no vidro do motorista. A Polícia Civil (PC) investiga se o disparo foi efetuado pela arma do policial penal. 

De acordo com tenente da PM Emídio, que atendeu a ocorrência, o estopim para a última briga teria sido na madrugada de segunda para terça-feira, momento em que aconteceu o disparo no carro. A Polícia foi acionada pela manhã e constatou as ameaças após a confirmação pela vítima.

"Fomos acionados e fomos verificar in loco o que tinha acontecido. Para o resguardo da vítima nós trouxemos a vítima e o acusado para de delegacia do DEAM. O carro do casal estava aparentemente com disparo de arma de fogo transfixou, passando pela porta, pegando no muro. Não tem como precisar se o tiro foi feito pelo servidor público ou não. O servidor público tem a posse e o porte de arma do armamento", detalhou ao portal Encontro das Águas.

De acordo com o relato da esposa, ela teria chegado em casa na noite de segunda-feira (16) no veículo da família. Na residência estavam seus dois filhos. O policial penal chegou em seguida em um carro de aplicativo. Momentos depois eles começaram a brigar. "Nós conversamos com ela e com a vizinhança. Ela não sabe precisar, se foi ele [o policial penal] que fez o tiro. O veículo estava parado e teve esse disparo a posteriori na madrugada, não tinha ninguém naquele horário no veículo", destacou o policial.

A vítima disse que vai prosseguir com a denúncia e pedirá uma pedida protetiva. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCIPA) foi até o local realizar a perícia no veículo. A arma do policial penal também foi apreendida para perícia. Testemunhas serão ouvidas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores, e que acompanha o caso por meio de sua Corregedoria Institucional. A ocorrência foi devidamente registrada, com adoção de todos os procedimentos legais pela Polícia Civil.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. Uma arma de fogo e munições foram apreendidos.

Palavras-chave

polícia

policial penal

Santarém

ameaça à mulher

Lei Maria da Penha
Polícia
