Suspeitos de assalto são espancados por policial militar na Pedreira, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na tarde desta terça-feira (17) mostra o momento em que dois homens suspeitos de roubar uma mulher são espancados no bairro da Pedreira, em Belém.

O caso foi registrado na avenida Doutor Freitas, em frente a um supermercado. As imagens mostram um homem, apontado por testemunhas como policial militar reformado, agredindo os suspeitos com um pedaço de madeira.

Na gravação, um segundo homem também aparece segurando outro pedaço de madeira e participando das agressões. Em determinado momento, um terceiro homem surge nas imagens pisando sobre um dos suspeitos, aparentemente para impedir que ele fugisse. Vários curiosos acompanharam a cena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os dois homens teriam assaltado uma mulher momentos antes. Durante a tentativa de fuga, eles foram detidos e agredidos por moradores da área, que conseguiram recuperar os pertences da vítima e devolvê-los a ela.

Em nota, a Polícia Civil informo​u que “dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar na Seccional da Sacramenta, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo com aumento de pena pelo concurso de duas ou mais pessoas”.

Ainda segundo o comunicado, “a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico. Uma motocicleta com registro de roubo utilizada pelos suspeitos foi apreendida”.