Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos de assalto são espancados por policial militar na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado na avenida Doutor Freitas, em frente a um supermercado

O Liberal
fonte

Suspeitos de tentativa de assalto são espancados na Pedreira, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na tarde desta terça-feira (17) mostra o momento em que dois homens suspeitos de roubar uma mulher são espancados no bairro da Pedreira, em Belém.

O caso foi registrado na avenida Doutor Freitas, em frente a um supermercado. As imagens mostram um homem, apontado por testemunhas como policial militar reformado, agredindo os suspeitos com um pedaço de madeira.

Na gravação, um segundo homem também aparece segurando outro pedaço de madeira e participando das agressões. Em determinado momento, um terceiro homem surge nas imagens pisando sobre um dos suspeitos, aparentemente para impedir que ele fugisse. Vários curiosos acompanharam a cena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os dois homens teriam assaltado uma mulher momentos antes. Durante a tentativa de fuga, eles foram detidos e agredidos por moradores da área, que conseguiram recuperar os pertences da vítima e devolvê-los a ela.

Em nota, a Polícia Civil informo​u que “dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar na Seccional da Sacramenta, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo com aumento de pena pelo concurso de duas ou mais pessoas”.

Ainda segundo o comunicado, “a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico. Uma motocicleta com registro de roubo utilizada pelos suspeitos foi apreendida”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeitos de tentativa de assalto são espancados na Pedreira, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Motorista paga fiança de R$ 16 mil e é liberado após acidente que matou jovem em Castanhal

Mauro Mártires Cordeiro da Cruz, de 43 anos, responde ao processo em liberdade

17.02.26 20h00

EITA!

Homem furta cabos elétricos debaixo de chuva em Belém

Suspeito foi filmado cortando a fiação com uma faca na avenida Duque de Caxias, próximo ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

17.02.26 19h24

“MÁSCARA CAÍDA”

Operação prende foragido por estupro de vulnerável e mais dois no nordeste paraense

As capturas foram possíveis após levantamento de informações, cruzamento de dados investigativos e diligências de inteligência

17.02.26 19h01

MANDADO DE PRISÃO

Foragido de Alagoas, homem é preso por estupro de vulnerável no bairro do Aurá, em Ananindeua

A ação contou com apoio de informações encaminhadas pela Delegacia de Crimes Sexuais da Criança e do Adolescente do Estado de Alagoas

17.02.26 18h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Mulher é assassinada a tiros em Altamira, no Pará; um suspeito foi preso

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), no bairro Jardim Primavera

17.02.26 8h41

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

ATROPELAMENTO

Vítima de acidente de trânsito, jovem de 19 anos morre em Castanhal

Ele e a irmã foram atropelados na segunda-feira, na avenida Barão do Rio Branco

17.02.26 12h00

HOMICÍDIO

Homem com passagens pela polícia é morto a tiros em Marabá

O crime ocorreu no bairro Novo Planalto; ninguém foi preso

17.02.26 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda