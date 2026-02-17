Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem com passagens pela polícia é morto a tiros em Marabá

O crime ocorreu no bairro Novo Planalto; ninguém foi preso

O Liberal
fonte

O crime ocorreu na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Novo Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará (Foto: Divulgação | Portal Debate (Imagem meramente ilustrativa))

Um homem identificado como Jeovani Lopes de Souza foi morto a tiros na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Novo Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu por volta das 5 horas da madrugada de segunda-feira (16). Segundo a Polícia, ele já havia sido preso.

De acordo com informações do 34º Batalhão de Polícia Militar, divulgadas pelo portal Debate, uma guarnição encontrou a vítima já sem sinais vitais, caída em via pública. A área foi isolada para preservar a cena do crime e permitir a realização dos procedimentos periciais.

Os policiais realizaram consulta no sistema de segurança pública e constataram que Jeovani Lopes de Souza possuía registros por dois crimes de roubo qualificado e um por violência doméstica contra a mulher. Conforme os dados, a última prisão ocorreu em 24 de novembro de 2024.

VEJA MAIS:

image Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro São Félix II, em Marabá
Maycon Ferreira dos Santos foi executado por dupla em motocicleta; vítima já havia sobrevivido a tentativa de homicídio dias antes

image Marabá: homens armados invadem casa, matam um e deixam dois feridos
A Polícia ainda busca por informações que levem aos envolvidos na ação; a mãe de duas das vítimas apontou possíveis suspeitos

Ainda segundo a Polícia Militar, foi identificada a existência de uma câmera de segurança instalada em frente ao local onde ocorreu o homicídio. As imagens poderão auxiliar nas investigações e na identificação do autor ou autores dos disparos.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos, e esclarecer a motivação do crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

 

