Polícia

Polícia

Armado com faca, homem obriga motorista de ônibus a desviar rota durante assalto em Santarém

O suspeito roubou celular e a renda do veículo e, em seguida, fugiu

Armado com uma faca, um homem obrigou o motorista de um ônibus a desviar a rota original do veículo e, em seguida, praticou um assalto, em Santarém (Foto: Reprodução | Portal Encontro das Àguas)

Armado com uma faca, um homem obrigou o motorista de um ônibus a desviar a rota original do veículo e, em seguida, praticou um assalto, em Santarém, no oeste do Pará. Essa ação ocorreu na noite de segunda-feira (16). O caso ocorreu em um ônibus que faz linha para o Residencial Salvação.

Ainda segundo o portal Encontro das Águas, homem praticou o roubo e desceu do ônibus na Nova Moaçara, no bairro Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e um suspeito chegou a ser detido pelos policiais, mas as vítimas não o reconheceram como o autor da ação criminosa. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Viação Transportes Urbanos informou que foi subtraído um aparelho celular pertencente a um passageiro, além do numerário referente à renda do veículo. Após o ocorrido, o suspeito deixou o ônibus e fugiu do local. A empresa informou ainda que o motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e receberam a devida assistência.

Em nota, a Polícia Civil informa que o roubo foi registrado na Seccional de Santarém e as equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito envolvido na ação criminosa. 

 

