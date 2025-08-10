Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Operação Tolerância Zero' prende suspeito de roubar moto em Santarém

Polícia Militar prendeu Anderson Felipe Reis por roubar um jovem

O Liberal
fonte

Motocicleta roubada foi recuperada após atuação da Polícia Militar em Santarém, neste domingo (10). (Reprodução redes sociais)

A operação Tolerância Zero, da Polícia Militar (PM), realizou a prisão de Anderson Felipe Reis Tavares suspeito de roubo, em Santarém, na manhã deste domingo (10), de Dia dos Pais.

O policiais do 3º Batalhão (BPM) foram abordados na viatura quando trafegavam pela avenida Anísio Chaves por um jovem identificado que denunciou ter sido vítima da ação criminosa. De acordo com relato, após seu celular ser roubado começou a rastreá-lo.

Os militares se deslocaram até o endereço visualizado no rastreio. O oficial de dia, Tenente Emídio, do 3º BPM, também acompanhou a verificação. De acordo com os PMs, ao chegarem no local, a proprietária do imóvel autorizou a entrada dos agentes com intuito de localizar os produtos de roubo.

Os policiais encontraram os objetos. A vítima e suspeito foram conduzidos para a 16ª Seccional de Polícia Civil. Uma moto, capacete, celulares e cartão bancário foram apreendidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

roubo de moto

Santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

POLÍCIA

Homem é assassinado com vários tiros em Marabá

Vítima identificada como Erasmo Francisco Soares morreu na noite de sábado (09)

10.08.25 13h08

TRAGÉDIA

Motociclista morre ao colidir contra caminhão na BR-155, em Parauapebas

O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e cumprir os procedimentos legais

10.08.25 12h59

POLÍCIA

'Operação Tolerância Zero' prende suspeito de roubar moto em Santarém

Polícia Militar prendeu Anderson Felipe Reis por roubar um jovem

10.08.25 12h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Concessionária de carros é assaltada na rua dos Munudurucus, em Belém

Assalto ocorreu na manhã deste sábado (09), véspera do Dia dos Pais

10.08.25 9h34

POLÍCIA

Motociclista morre em acidente ao voltar de comemoração em São Miguel do Guamá

Carlos Augusto Santos, de 53 anos, voltava para casa de madrugada quando caiu da moto

10.08.25 11h04

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

POLÍCIA

Brasileiros e peruanos são presos com mais de 300 kg de drogas durante operação no Pará

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados à Base Candiru para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhados para Santarém, onde o caso será concluído pela Polícia Civil

10.08.25 12h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda