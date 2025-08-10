'Operação Tolerância Zero' prende suspeito de roubar moto em Santarém

A operação Tolerância Zero, da Polícia Militar (PM), realizou a prisão de Anderson Felipe Reis Tavares suspeito de roubo, em Santarém, na manhã deste domingo (10), de Dia dos Pais.

O policiais do 3º Batalhão (BPM) foram abordados na viatura quando trafegavam pela avenida Anísio Chaves por um jovem identificado que denunciou ter sido vítima da ação criminosa. De acordo com relato, após seu celular ser roubado começou a rastreá-lo.

Os militares se deslocaram até o endereço visualizado no rastreio. O oficial de dia, Tenente Emídio, do 3º BPM, também acompanhou a verificação. De acordo com os PMs, ao chegarem no local, a proprietária do imóvel autorizou a entrada dos agentes com intuito de localizar os produtos de roubo.

Os policiais encontraram os objetos. A vítima e suspeito foram conduzidos para a 16ª Seccional de Polícia Civil. Uma moto, capacete, celulares e cartão bancário foram apreendidos.