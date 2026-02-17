Mulher é assassinada a tiros em Altamira, no Pará; umsuspeito foi preso

Uma mulher foi morta a tiros no bairro Jardim Primavera, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Karina Carvalho. As primeiras informações indicam que ela estaria grávida de aproximadamente três meses, o que, porém, não foi confirmado pela Polícia Civil. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16).

Ainda segundo os portais de notícias da região, o homicídio ocorreu nas proximidades da Escola Carlos Soares. Essa versão inicial aponta que Karina havia chegado recentemente em Altamira para buscar os dois filhos e, em seguida, viajar de volta para Suriname, onde residia.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Científica do Pará estiveram na cena do crime. Até o momento, são desconhecidas a autoria e a motivação do crime. Em nota, a Polícia Civil informa que, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, realizou a prisão em flagrante de um suspeito de envolvimento em homicídio, além da apreensão de uma adolescente.

As equipes seguem em diligências para localizar um terceiro envolvido no homicídio, que já foi identificado. Não há confirmação sobre a gravidez da vítima. Perícias foram solicitadas para subsidiar as investigações. Informações que possam auxiliar com a apuração do caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.