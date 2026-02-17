Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é assassinada a tiros em Altamira, no Pará; umsuspeito foi preso

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), no bairro Jardim Primavera

O Liberal
fonte

A vítima foi identificada como Karina Carvalho, baleada na noite de segunda-feira (16), em Altamira (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma mulher foi morta a tiros no bairro Jardim Primavera, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Karina Carvalho. As primeiras informações indicam que ela estaria grávida de aproximadamente três meses, o que, porém, não foi confirmado pela Polícia Civil. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16).

Ainda segundo os portais de notícias da região, o homicídio ocorreu nas proximidades da Escola Carlos Soares. Essa versão inicial aponta que Karina havia chegado recentemente em Altamira para buscar os dois filhos e, em seguida, viajar de volta para Suriname, onde residia.

VEJA MAIS:

image Homem é assassinado a tiros em frente à UPA de Altamira
O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), no bairro Jardim Uirapuru

image Mulher mata o ex com golpes de tesoura de jardinagem e faca em Altamira
Polícia Militar também apreendeu uma faca durante a madrugada após Eduarda Assunção assumir que matou Leandro Damasceno na rua

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Científica do Pará estiveram na cena do crime. Até o momento, são desconhecidas a autoria e a motivação do crime. Em nota, a Polícia Civil informa que, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, realizou a prisão em flagrante de um suspeito de envolvimento em homicídio, além da apreensão de uma adolescente.

As equipes seguem em diligências para localizar um terceiro envolvido no homicídio, que já foi identificado. Não há confirmação sobre a gravidez da vítima. Perícias foram solicitadas para subsidiar as investigações. Informações que possam auxiliar com a apuração do caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.

 

Palavras-chave

mulher é assassinada a tiros em altamira, no pará

jornal amazônia
Polícia
