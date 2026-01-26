Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher mata o ex com golpes de tesoura de jardinagem e faca em Altamira

Polícia Militar também apreendeu uma faca durante a madrugada após Eduarda Assunção assumir que matou Leandro Damasceno na rua

O Liberal
fonte

Leandro Damasceno foi morto com golpes de tesoura de jardinagem e uma faca, na madrugada desta segunda-feira (26). (Reprodução redes sociais)

Um homicídio cometido na madrugada desta segunda-feira (26) chamou a atenção pela brutalidade em Altamira, município da região sudeste do Estado do Pará. Leandro Damasceno foi assassinado pela ex-mulher Eduarda Assunção com golpes de uma tesoura de jardinagem e uma faca. O corpo ficou estirado no meio da rua Francisco Alves, no Conjunto Santa Benedita, no bairrro São Domingo.

A Polícia Militar prendeu Eduarda no local, por volta de 1h. Ela teria confessado o crime. Os policiais apreenderam a faca e a tesoura com manchas de sangue. No local, os PMs encontraram o corpo de Leandro caído à margem da via e Eduarda tentando reanimá-lo com massagem cardíaca. Perto do corpo, foram encontrados no chão a tesoura e a faca.

Os militares realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil, que deu início às investigações. Eduarda Assunção teria confessado ser a autora dos golpes que mataram o ex-companheiro. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

A Polícia Científica também foi acionada e realizou a perícia no local do crime, assim como a remoção do corpo da vítima, que foi encaminhado para exames necroscópicos. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Altamira.

A Polícia Civil informou que uma suspeita foi apresentada na Delegacia de Altamira, presa em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. Um homem morreu no local e uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. A suspeita confessou a autoria dos crimes ainda no local da ocorrência, diante de testemunhas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso.

