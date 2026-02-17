Foragido de Alagoas, homem é preso por estupro de vulnerável no bairro do Aurá, em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana e da Delegacia de Polícia do Aurá, cumpriu na manhã do último domingo (15), por volta das 8h, um mandado de prisão preventiva contra José Carlos Mendes da Silva, no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O investigado deverá responder por estupro de vulnerável e associação criminosa.

De acordo com informações policiais, a ação contou com apoio de informações encaminhadas pela Delegacia de Crimes Sexuais da Criança e do Adolescente do Estado de Alagoas, de onde o homem era foragido, e que apontavam que o suspeito estaria circulando no bairro.

Após as diligências, o homem foi localizado na Estrada do Aurá e detido. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por meio do Cartório Plantonista Criminal da Capital.

Segundo a polícia, o indiciado não possui antecedentes criminais registrados até o momento. Após a prisão, ele foi apresentado à Delegacia do Aurá para os procedimentos legais cabíveis e deverá permanecer à disposição da Justiça.