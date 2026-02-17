Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito de homicídio contra Guardas Municipais de Portel é morto na Marambaia em Belém

Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) atirou quando o suspeito tentou sacar um revólver durante a abordagem

O Liberal
fonte

Outro suspeito de participar de homicídios contra guardas municipais em Portel foi morto no bairro da Marambaia em Belém. (Arquivo/O Liberal)

Um jovem suspeito de participar do homicídio contra dois guardas municipais de Portel, no Marajó, morreu em confronto com a polícia na noite da última segunda-feira (16/02). Danilo Paiva de Assis, de 25 anos, teria tentado sacar um revólver quando ocorreu a abordagem policial. O suspeito estava escondido no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), a Polícia estava monitorando Danilo. No momento da abordagem, ele reagiu sacando um revólver e correndo para dentro de um imóvel onde estava sendo escondido. Os agentes efetuaram dois disparos que acertaram o suspeito. O suspeito ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro da 14 de Março, mas não resistiu.

Danilo Paiva tinha dois mandados de prisão em aberto. As investigações da Polícia Civil apontam participação direta do suspeito no ataque que resultou na morte de dois guardas civis municipais em Portel, no arquipélago do Marajó. A Polícia Civil vinha realizando diligências para identificar e localizar os envolvidos no crime.

No último domingo (15), outro suspeito de participar dos atentados também morreu em Bragança. Jhonata Costa da Silva foi apontado como um dos participantes no assassinato de dois guardas municipais em Portel. Ele também teria morrido em confronto com equipes da Polícia Civil no município de Bragança, nordeste do Pará.

Segundo a corporação, o Jhonata era considerado foragido do sistema penal e possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado em um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida, após troca de informações entre a Delegacia de Homicídios a Agentes Públicos (DHAP), a Delegacia de Portel e policiais da região.

ATENTADO - O atentado contra Guardas Municipais de portel ocorreu na noite de 7 de fevereiro de 2026, quando os agentes que realizavam ronda de motopatrulhamento foram surpreendidos por disparos efetuados por ocupantes de um Fiat Mobi preto. Os criminosos teriam utilizado armamento de grosso calibre, como um fuzil 5.56. No local, morreram os GCMs Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira.

As forças de segurança foram reforçadas na região do Marajó. As investigações levantaram a possível participação de integrantes da facção Comando Vermelho (CV). A localização de Danilo ocorreu após trabalho de inteligência que identificou o imóvel onde ele estaria residindo. O caso segue sob investigação para identificar e prender outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

