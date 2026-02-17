Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo é encontrado com peso amarrado ao pé em comunidade ribeirinha de Nova Ipixuna

Corpo da vítima encontrada nesta terça-feira (17) ainda não foi identificada

O Liberal
fonte

Polícia Civil investiga corpo encontrado em rio com pé amarrado a peso em Nova Ipixuna. (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal / Imagem ilustrativa)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em uma comunidade ribeirinha na manhã desta terça-feira (17) boiando nas águas do Rio Tocantins, na Vila Deus é Fiel, em Nova Ipixuna, na região Sudeste do Pará. O cadáver foi comunicado por moradores da comunidade, que avistaram o corpo em frente à residência de um dos ribeirinhos.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o local acompanhada de peritos do Instituto Médico Legal (IML). Logo no início do trabalho, a polícia constatou que o corpo estava com um peso de ferro amarrado ao pé, o que aponta para um homicídio. O corpo foi removido para os procedimentos periciais e identificação.

Palavras-chave

polícia

corpo com peso no pé

Nova Ipixuna
