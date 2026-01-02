Homem quase é degolado com gargalo de garrafa durante festa de réveillon em Alter do Chão
Ataque ocorreu de forma rápida durante a festa, e o autor do crime não foi identificado
Um homem, ainda não identificado, quase foi degolado com um gargalo de garrafa durante uma festa particular de réveillon em Alter do Chão, distrito de Santarém, no último dia 31 de dezembro. O ferimento no pescoço deixou as artérias cervicais expostas.
Segundo testemunhas, o ataque foi rápido, e ninguém conseguiu identificar o autor. A movimentação no local também impediu que se soubesse para onde ele fugiu. Vídeos gravados durante a festa mostram o desespero de quem acompanhava a vítima.
As circunstâncias da tentativa de homicídio e o autor do ataque ainda são desconhecidos. Também não há informação do paradeiro do suspeito, que fugiu logo após o crime.
De acordo com informações do portal O Impacto, a Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) detalhou que o homem passou por cirurgia para sutura da lesão e reparo dos vasos cervicais.
Após o procedimento, ele foi transferido para o setor de estabilização, sem complicações adicionais. Atualmente, encontra-se extubado, respirando em ar ambiente, sem desconforto respiratório e hemodinamicamente estável. O homem, que não estava portando documentos de identificação, segue em acompanhamento no hospital.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
