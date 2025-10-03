Polícia Militar apreende 50 kg de 'supermaconha' dentro de caminhão em Santarém

A Polícia Militar (PM) apreendeu 50 quilos de skunk, popularmente conhecida como “supermaconha”, na quinta-feira (2), na área de rios de Santarém, região oeste do Pará. A apreensão ocorreu no âmbito da operação “Tolerância Zero”, durante fiscalização conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que visa a prevenção de crimes violentos, roubos, furtos e tráfico de drogas.

Ao inspecionarem uma balsa com rebocador que fazia o itinerário de Manaus a Belém, os agentes encontraram 35 tabletes do entorpecente no interior de um caminhão baú, totalizando cerca de 50 quilos de drogas ilícitas.

Não foi constatado envolvimento direto do proprietário da embarcação com o material apreendido. Toda a carga ilícita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia (Depol) e apresentada à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

Detalhes da Operação "Tolerância Zero"

A operação mobilizou 21 policiais militares, com apoio de viaturas, lancha da Equipe de Atividades Táticas (EAT), o Canil Setorial do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), além da Sefa e do Núcleo de Inteligência Regional (NRI).

O comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), coronel Alexo, destacou a importância da ação: “Essa apreensão demonstra o empenho e a eficiência da Polícia Militar em coibir o tráfico de drogas em nossa região. A Operação Tolerância Zero é uma resposta direta às demandas da sociedade, que espera de nós firmeza e responsabilidade na preservação da ordem pública. Seguiremos atuando com rigor e dedicação para proteger a população de Santarém e garantir que criminosos não tenham espaço para agir.”

O que é o skunk e seus efeitos?

Também conhecida como supermaconha, o skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro.

Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até 10 vezes mais potente do que a maconha comum.