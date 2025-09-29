Capa Jornal Amazônia
Polícia

PM apreende 25 quilos de maconha na avenida João Paulo II, em Ananindeua

A ocorrência iniciou por volta das 16h, quando a equipe recebeu informações por meio de uma denúncia acerca de que uma grande quantidade de drogas teria sido enterrada em um terreno

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os 25 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Militar. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

Militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) apreenderam 25 quilos de maconha na tarde do último domingo (28) na avenida João Paulo II, em Ananindeua, na Grande Belém. A ocorrência iniciou por volta das 16h, quando a equipe recebeu informações por meio de uma denúncia realizada ao Centro Integrado de Operações de Belém (Ciop) acerca de que uma grande quantidade de drogas teria sido enterrada em um terreno, nas proximidades da João Paulo.

Os agentes se deslocaram até o local e iniciaram uma averiguação com o apoio de outras equipes. Após várias buscas na área, as equipes encontraram um balde de plástico com 22 sacos de material entorpecente, pesando aproximadamente 25kg.

No momento da apreensão, nenhum indivíduo foi encontrado nas proximidades do local; sendo assim, a equipe realizou o encaminhamento do material até a Delegacia de Ananindeua, onde os devidos procedimentos foram realizados. A Polícia Civil deverá investigar o caso. 

Denúncias 

Com o auxílio e denúncias, a Polícia Militar do Pará intensifica o serviço de garantia da segurança pública, com informações exatas de demandas e ocorrências pela sociedade. Em casos de ameaça a segurança pública, disque 190 para acionar uma equipe mais próxima para atender a sua ocorrência.

