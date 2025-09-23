Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado por articular o tráfico de drogas em Salinópolis é preso pela PC em Belém

A ação policial foi deflagrada na segunda-feira (22) no bairro Castanheira

O Liberal
fonte

Investigado como articulador do tráfico de drogas em Salinópolis é preso pela Polícia Civil em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de atuar como articulador de um caso de tráfico de drogas em Salinópolis foi preso pela Polícia Civil em Belém. A ação ocorreu na segunda-feira (22), quando o suspeito foi localizado em um endereço no bairro do Castanheira. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

A ação foi realizada por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), para cumprir a ordem judicial expedida pela Comarca de Salinópolis. O caso de comercialização de entorpecentes apurado foi descoberto pela PC no início deste mês. Segundo a PC, as investigações já resultaram na prisão em flagrante de um homem no último domingo (21) em Salinópolis, por tráfico de drogas por via fluvial.

“O investigado preso nesta terça-feira é apontado como o mentor e articulador de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas por via fluvial. Ele exerce papel central e estratégico, coordenando a logística da operação e garantindo a realização do transporte dos entorpecentes”, explicou o delegado David Bahury, diretor em exercício do Denarc.

Durante as buscas no endereço do investigado, foram apreendidas uma pistola calibre .40 carregada com cinco munições e dois carregadores sobressalentes sem munições. O investigado recebeu voz de prisão em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Aparelhos celulares, cadernos de anotações e documentos também foram apreendidos. O suspeito foi apresentado na unidade policial para a realização dos procedimentos legais pertinentes e segue à disposição do poder judiciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa por suposto abandono de incapaz, em Portel; bebê foi encontrado em oficina

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde permanece à disposição da Justiça. O  Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.

23.09.25 23h39

apreensão

PF apreende embarcação com mercadorias contrabandeadas no Marajó

A operação foi realizada nesta terça-feira (23)

23.09.25 20h38

EITA!

Vídeo mostra confusão entre casal por suposta traição dentro de shopping em Belém

O caso ocorreu nesta terça-feira (23) e teve grande repercussão nas redes sociais

23.09.25 18h31

PRESO

Suspeito de aplicar golpe do ‘chupa-cabra’ em caixas eletrônicos é preso em Outeiro

O investigado por furtos mediante fraude foi preso nesta terça-feira (23)

23.09.25 17h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SUDOESTE PARAENSE

Polícia Civil divulga imagens de dupla envolvida na morte de oficial de Justiça no interior do Pará

Clayton Mesquita, de 46 anos, foi assassinado na manhã da última quarta-feira (29), no município de Novo Repartimento

01.07.22 22h02

POLÍCIA

Mulher é presa por suposto abandono de incapaz, em Portel; bebê foi encontrado em oficina

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde permanece à disposição da Justiça. O  Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.

23.09.25 23h39

POLÍCIA

PF e Marinha do Brasil apreendem embarcação com mercadorias irregulares do Suriname

Três tripulantes foram presos em flagrante e mercadorias encaminhadas à Receita Federal

11.07.25 10h46

BELÉM

Assalto em posto de combustíveis termina com troca de tiros e bandido morto

Na saída, o trio foi surpreendido pelo segurança à paisana, que reagiu

22.10.24 23h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda