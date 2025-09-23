Investigado por articular o tráfico de drogas em Salinópolis é preso pela PC em Belém

Um homem suspeito de atuar como articulador de um caso de tráfico de drogas em Salinópolis foi preso pela Polícia Civil em Belém. A ação ocorreu na segunda-feira (22), quando o suspeito foi localizado em um endereço no bairro do Castanheira. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

A ação foi realizada por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), para cumprir a ordem judicial expedida pela Comarca de Salinópolis. O caso de comercialização de entorpecentes apurado foi descoberto pela PC no início deste mês. Segundo a PC, as investigações já resultaram na prisão em flagrante de um homem no último domingo (21) em Salinópolis, por tráfico de drogas por via fluvial.

“O investigado preso nesta terça-feira é apontado como o mentor e articulador de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas por via fluvial. Ele exerce papel central e estratégico, coordenando a logística da operação e garantindo a realização do transporte dos entorpecentes”, explicou o delegado David Bahury, diretor em exercício do Denarc.

Durante as buscas no endereço do investigado, foram apreendidas uma pistola calibre .40 carregada com cinco munições e dois carregadores sobressalentes sem munições. O investigado recebeu voz de prisão em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Aparelhos celulares, cadernos de anotações e documentos também foram apreendidos. O suspeito foi apresentado na unidade policial para a realização dos procedimentos legais pertinentes e segue à disposição do poder judiciário.