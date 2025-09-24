Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito que anunciava drogas, ostentava armas e dinheiro nas redes sociais é preso em Castanhal

Homem vinha sendo investigado pela Polícia Civil pela audácia para cometer os crimes

O Liberal
fonte

Polícia Civil de Castanhal conseguiu encontrar drogas, dinheiro e armas em casa do suspeito. (Divulgação / Polícia Civil)

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (24) pela Polícia Civil do Pará na Operação Vitrine, deflagrada pela 12ª Seccional Urbana de Castanhal. A polícia cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um suspeito investigado por tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo e munições.

A audácia do suspeito era grande. Segundo a polícia, ele anunciava a venda de drogas e armas, além de ostentar elevada quantia de valores, nas redes sociais. A investigação teve início após denúncias recebidas pela Polícia Civil. Após investigações, foi decretada a prisão preventiva do suspeito e autorizadas buscas em dois endereços em Castanhal.

“As equipes cumpriram os mandados e apreenderam, na residência do investigado, porções de drogas análogas a maconha, óxi e cocaína, além de balança de precisão, aparelhos telefônicos, joias e R$ 14.000,00 em espécie, resultando também na prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido”, esclareceu o delegado Thiago Dias, superintendente regional da Zona do Salgado.

A operação contou com atuação conjunta da Delegacia do Jaderlândia, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Guarda Civil de Castanhal. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

presos por tráfico de drogas

tráfico de drogas nas redes sociais

Castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito que anunciava drogas, ostentava armas e dinheiro nas redes sociais é preso em Castanhal

Homem vinha sendo investigado pela Polícia Civil pela audácia para cometer os crimes

24.09.25 19h01

ACIDENTE

Carro capota após colisão na travessa do Chaco; ninguém ficou ferido com gravidade

Apesar do capotamento, na tarde desta quarta-feira (24), todos os envolvidos ficaram bem

24.09.25 17h12

POLÍCIA

PRF apreende 92 m³ de carvão ilegal durante fiscalização na BR-222, em Marabá/PA

Em uma ocorrência, a madeira transportada divergia da declarada no documento florestal. Em outra, não havia documento que comprovasse a legalidade.

24.09.25 16h26

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

EITA!

Vídeo mostra confusão entre casal por suposta traição dentro de shopping em Belém

O caso ocorreu nesta terça-feira (23) e teve grande repercussão nas redes sociais

23.09.25 18h31

PRESO

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Segundo as investigações, cerca de R$ 107 milhões foram desviados no crime

24.09.25 9h32

HOMICÍDIO

Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará; suspeito é preso

O crime ocorreu na vila do distrito Alvorada, na madrugada de terça-feira (23)

24.09.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda