Suspeito que anunciava drogas, ostentava armas e dinheiro nas redes sociais é preso em Castanhal

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (24) pela Polícia Civil do Pará na Operação Vitrine, deflagrada pela 12ª Seccional Urbana de Castanhal. A polícia cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um suspeito investigado por tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo e munições.

A audácia do suspeito era grande. Segundo a polícia, ele anunciava a venda de drogas e armas, além de ostentar elevada quantia de valores, nas redes sociais. A investigação teve início após denúncias recebidas pela Polícia Civil. Após investigações, foi decretada a prisão preventiva do suspeito e autorizadas buscas em dois endereços em Castanhal.

“As equipes cumpriram os mandados e apreenderam, na residência do investigado, porções de drogas análogas a maconha, óxi e cocaína, além de balança de precisão, aparelhos telefônicos, joias e R$ 14.000,00 em espécie, resultando também na prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido”, esclareceu o delegado Thiago Dias, superintendente regional da Zona do Salgado.

A operação contou com atuação conjunta da Delegacia do Jaderlândia, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Guarda Civil de Castanhal.