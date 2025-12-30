Incêndio atinge vila de casas em Itaituba; não houve feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vila de casas no distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na noite de segunda-feira (29). Não houve vítimas, mas foram consideráveis os danos. Não há detalhes sobre quantos imóveis foram atingidos pelas chamas.

O incêndio ocorreu por volta das 21h. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local e constatou que não havia vítimas. Ainda segundo o Portal Giro, existe a versão de que o incêndio começou após uma discussão entre um casal residente na localidade e uma terceira pessoa, que mora em frente à Vila do Prata.

Ainda conforme essa versão inicial, houve confronto físico entre essas pessoas antes do início do incêndio. Testemunhas contaram ter visto a terceira envolvida entrando na área da Vila do Prata portando um galão com líquido possivelmente combustível e, após deixar o local, as chamas começaram.

O fogo foi controlado com o auxílio de um caminhão-pipa, que foi levado ao local e utilizado por moradores para conter e extinguir as chamas. A pessoa apontada como suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a PC disse que a Delegacia do Distrito de Moraes Almeida instaurou um inquérito por portaria para investigar o caso. “Duas mulheres foram apresentadas pela Polícia Militar à unidade policial, onde foram ouvidas e liberadas. Não houve feridos, apenas danos materiais. Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso”, comunicou a instituição.