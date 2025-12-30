Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge vila de casas em Itaituba; não houve feridos

O episódio ocorreu após uma discussão entre um casal. A Polícia Civil apura o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o fogo consumindo a vila de casas. (Foto: Reprodução | Portal Giro)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vila de casas no distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na noite de segunda-feira (29). Não houve vítimas, mas foram consideráveis os danos. Não há detalhes sobre quantos imóveis foram atingidos pelas chamas.

O incêndio ocorreu por volta das 21h. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local e constatou que não havia vítimas. Ainda segundo o Portal Giro, existe a versão de que o incêndio começou após uma discussão entre um casal residente na localidade e uma terceira pessoa, que mora em frente à Vila do Prata.

Ainda conforme essa versão inicial, houve confronto físico entre essas pessoas antes do início do incêndio. Testemunhas contaram ter visto a terceira envolvida entrando na área da Vila do Prata portando um galão com líquido possivelmente combustível e, após deixar o local, as chamas começaram.

O fogo foi controlado com o auxílio de um caminhão-pipa, que foi levado ao local e utilizado por moradores para conter e extinguir as chamas. A pessoa apontada como suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a PC disse que a Delegacia do Distrito de Moraes Almeida instaurou um inquérito por portaria para investigar o caso. “Duas mulheres foram apresentadas pela Polícia Militar à unidade policial, onde foram ouvidas e liberadas. Não houve feridos, apenas danos materiais. Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso”, comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

incêndio

atinge vilas

casas

itaituba

não houve feridos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Polícia prende jovem por tráfico de drogas em Parauapebas

Antony Leite Pereira, de 21 anos, estava com 32 gramas de maconha, segundo a polícia

31.12.25 21h08

POLÍCIA

‘Vaqueirinho’ e ‘Gago’ são suspeitos de matar colega de trabalho em Tailândia

Os dois suspeitos teriam assassinado Nilson Sabino da Silva, no início desta semana.

31.12.25 20h06

FURTO DE CABOS

Homem que comprava fiação furtada em Belém é preso

Suspeitos foram identificados após denúncias de moradores

31.12.25 18h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Perseguição e troca de tiros termina com dois suspeitos mortos e dois presos no Mangueirão

Suspeitos teriam roubado uma caminhonete, mas foram interceptados por policiais do 24º BPM

30.12.25 23h04

ESTUPRO

Homem é preso como suspeito de manter relação com criança de 11 anos em Muaná, no Marajó

O mandado de prisão preventiva contra o homem foi expedido pela Justiça

31.12.25 10h09

POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Outeiro

Poucos dias antes, Alex Silva teria recebido a quantia de R$ 10 mil, o companheiro da vítima está desaparecido

30.12.25 20h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda