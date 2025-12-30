Perseguição e troca de tiros termina com dois suspeitos mortos e dois presos no Mangueirão

Dois suspeitos terminaram mortos e dois presos após perseguição no início da noite desta terça-feira (30), em Belém. Os suspeitos que estavam em um carro modelo Jeep Compass teriam feito uma pessoa refém em uma caminhonete modelo Mitsubishi Triton. Entretanto, a vítima conseguiu fugir e avisar os policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que conseguiram interceptar os criminosos após perseguição, nos bairros do Mangueirão e do Bengui .

Equipes do 24º BPM, sob o comando do Tenente Coronel Vicente, foram informados que quatro suspeitos, que estavam em Jeep Compass, por volta das 19h, teriam assaltado um veículo Mitsubishi Triton, de cor vermelha, nas proximidades do Condomínio Cristal Ville, na avenida Independência, no bairro do Mangueirão. A intenção dos criminosos era pegar o proprietário da caminhonete de refém e fazer um sequestro relâmpago.

A vítima conseguiu se desvencilhar dos criminosos e acionou uma guarnição da PM, que repassou as características dos suspeitos, bem como o modelo e a placa do veículo utilizado na fuga, um Jeep Compass, placa QAL-3B88.

Durante diligências, os suspeitos foram no Jeep Compass foram encontrados e perseguidos na avenida Centenário, no sentido de Ananindeua, momento em que os policiais deram ordem legal de parada, que não foi obedecida. Os suspeitos fugiram pela rua Liberdade em direção a avenida Transmangueirão, momento em que foram interceptados, desceram do veículo e tentaram fugir.

De acordo com a polícia, os suspeitos tentaram abordar moradores na via pública, com o intuito de tomá-los como reféns. Eles atiraram contra os policiais que reagiram atingindo dois suspeitos. O terceiro foi detido no local. Segundo testemunhas, foram ouvidos muitos tiros no momento que os suspeitos desceram do veículo.

O quarto envolvido, que estava em posse da caminhonete roubada, foi interceptado em outro local. Ele abordado por outra guarnição na rua do Bajé, nas proximidades da Bruno Sechi, no bairro do Bengui.

Os dois indivíduos alvejados foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas morreram. Eles foram identificados apenas pelos apelidos de Gaspar da Pedreira e Rat.

Os outros dois suspeitos detidos, juntamente com os veículos e materiais apreendidos, foram apresentados à Seccional Urbana da Marambaia, para os procedimentos legais cabíveis.

Os suspeitos presos foram identificados como Marcelo Alex Rodrigues dos Santos e Gleidson Vinicius Santos Rabelo. Com os envolvidos, a PM apreendeu um revólver calibre 38, uma arma de airsoft como simulacro a uma pistola, três aparelhos celulares e um giroflex, encontrados no interior do veículo Jeep Compass, de cor branca, e com os suspeitos mortos foi encontrada uma faca, e seis cartuchos sendo três intactos e três deflagrados.

Em nota, a Polícia Civil informa que dois suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar, e outros dois foram apresentados à Seccional da Marambaia e autuados em flagrante por roubo. Foram apreendidos um revólver calibre .38, uma arma de airsoft, aparelhos celulares, munições e dois veículos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.