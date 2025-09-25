Grupo é preso em Barcarena por tráfico, comércio ilegal de armas e organização criminosa

Seis pessoas foram presas no início da manhã desta quinta-feira (25) pela Polícia Civil do Estado do Pará durante a operação “Retomada", em Barcarena. No total foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na área urbana do município de Barcarena contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de arma de fogo e outros crimes graves na região.

A operação também teve como finalidade garantir a realização do 43º Festival do Abacaxi de forma segura aos cidadãos em Barcarena, com ênfase na prevenção de delitos durante o evento.

“Durante a ação, nós efetuamos a prisão em flagrante de dois homens e uma mulher, já que em suas residências foram encontrados materiais entorpecentes, balanças de precisão e celulares. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Outros dois homens receberam voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições e por organização criminosa", detalhou o delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Durante as buscas nos imóveis foram encontrados e apreendidos uma arma de fogo de fabricação artesanal, munições e aparelhos celulares. O último investigado preso encontrava-se evadido do sistema prisional. "Contra ele pesam acusações de roubo a caixa eletrônico na cidade de Castanhal, roubo a banco, posse ilegal de arma de fogo e furto qualificado”, explicou o delegado.

A polícia apreendeu 40 gramas de cocaína, um tablete de 220 gramas de maconha, 20 papelotes de maconha, 19 papelotes de oxi, uma balança de precisão, um DVR, uma arma de fogo de fabricação artesanal, cinco munições de calibre .38 e cinco telefones celulares.

Mais de 35 policiais civis integraram a operação, que foi coordenada pela Superintendência da região e contou o apoio das Delegacias de Barcarena, Vila dos Cabanos, Acará e Igarapé-Miri, bem como da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Barcarena e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

“Esta é mais uma operação exitosa que mostra o compromisso da PCPA com a segurança e tranquilidade da população. Todos os presos foram localizados e detidos na zona urbana de Barcarena e conduzidos, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Vila dos Cabanos, onde foram lavrados os procedimentos de polícia judiciária”, contou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Os presos do sexo masculino estão em processo de transferência para o presídio de Abaetetuba e a presa será encaminhada para o presídio feminino em Belém.