Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Grupo é preso em Barcarena por tráfico, comércio ilegal de armas e organização criminosa

Seis suspeitos foram presos na "Operação Retomada" deflagrada nesta manhã de quinta-feira (25)

O Liberal
fonte

Operação da Polícia Civil prendeu nesta quinta (25) organização criminosa em Barcarena responsável por vários crimes graves. (Divulgação / Polícia Civil)

Seis pessoas foram presas no início da manhã desta quinta-feira (25) pela Polícia Civil do Estado do Pará durante a operação “Retomada", em Barcarena. No total foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na área urbana do município de Barcarena contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de arma de fogo e outros crimes graves na região.

A operação também teve como finalidade garantir a realização do 43º Festival do Abacaxi de forma segura aos cidadãos em Barcarena, com ênfase na prevenção de delitos durante o evento.

“Durante a ação, nós efetuamos a prisão em flagrante de dois homens e uma mulher, já que em suas residências foram encontrados materiais entorpecentes, balanças de precisão e celulares. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Outros dois homens receberam voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições e por organização criminosa", detalhou o delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Durante as buscas nos imóveis foram encontrados e apreendidos uma arma de fogo de fabricação artesanal, munições e aparelhos celulares. O último investigado preso encontrava-se evadido do sistema prisional. "Contra ele pesam acusações de roubo a caixa eletrônico na cidade de Castanhal, roubo a banco, posse ilegal de arma de fogo e furto qualificado”, explicou o delegado. 

A polícia apreendeu 40 gramas de cocaína, um tablete de 220 gramas de maconha, 20 papelotes de maconha, 19 papelotes de oxi, uma balança de precisão, um DVR, uma arma de fogo de fabricação artesanal, cinco munições de calibre .38 e cinco telefones celulares.

Mais de 35 policiais civis integraram a operação, que foi coordenada pela Superintendência da região e contou o apoio das Delegacias de Barcarena, Vila dos Cabanos, Acará e Igarapé-Miri, bem como da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Barcarena e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

“Esta é mais uma operação exitosa que mostra o compromisso da PCPA com a segurança e tranquilidade da população. Todos os presos foram localizados e detidos na zona urbana de Barcarena e conduzidos, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Vila dos Cabanos, onde foram lavrados os procedimentos de polícia judiciária”, contou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Os presos do sexo masculino estão em processo de transferência para o presídio de Abaetetuba e a presa será encaminhada para o presídio feminino em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Tráfico de drogas

Barcarena
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima

25.09.25 15h20

FURTO

Carreta se envolve em acidente e parte de carga é furtada em Irituia; duas pessoas foram detidas

O acidente foi registrado na BR-010, na altura do KM 6. Parte da carga ficou espalhada na pista

25.09.25 14h54

POLÍCIA

Deslizamento de terra mata garimpeiro soterrado no garimpo Mamoal, em Itaituba

Corpo de Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado 10 horas depois do acidente

25.09.25 13h16

POLÍCIA

Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Câmeras de monitoramento flagraram momento em que homem tentava retirar os cabos de um poste

25.09.25 12h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

POLÍCIA

Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Câmeras de monitoramento flagraram momento em que homem tentava retirar os cabos de um poste

25.09.25 12h39

POLÍCIA

Grupo é preso em Barcarena por tráfico, comércio ilegal de armas e organização criminosa

Seis suspeitos foram presos na "Operação Retomada" deflagrada nesta manhã de quinta-feira (25)

25.09.25 12h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda