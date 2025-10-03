Capa Jornal Amazônia
Importunação sexual: Homem é preso suspeito de tentar filmar pessoa em banheiro no Pará

Durante o interrogatório, o suspeito negou a prática, mas admitiu ter praticado atos semelhantes outras vezes

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil ao lado do suspeito detido. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (3), no município de Magalhães Barata, no nordeste do Pará, por importunação sexual e tentativa de registro de intimidade. De acordo com a PC, o suspeito foi flagrado posicionando-se sobre uma escada usando apenas cueca, praticando atos libidinosos e tentando filmar uma pessoa que estava no banheiro da residência.

Ao ser surpreendido, o homem tentou justificar a presença no local, alegando outro propósito, e logo depois fugiu. A ação foi presenciada por uma pessoa que chegou ao local após escutar gritos da vítima.

Durante o interrogatório, o suspeito de importunação sexual negou o ato, mas admitiu ter praticado atos semelhantes outras vezes. Diante dos fatos, a prisão preventiva dele foi decretada e cumprida após ser localizado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Ele ficará à disposição da Justiça.

Punição prevista para o crime de importunação sexual

A legislação brasileira estabelece reclusão de até cinco anos para quem praticar, sem consentimento, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Palavras-chave

polícia

homem é preso

importunação sexual

tentar filmar pessoa

banheiro

pará

magalhães barata
Polícia
