Homem é preso por filmar e divulgar vídeo íntimo de casal dentro de embarcação no Marajó

Um homem suspeito de filmar e divulgar vídeo íntimo de um casal dentro do camarote de uma embarcação foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (10/9) pelas polícias Civil e Militar, em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó.

Segundo o portal Notícia Marajó, as investigações apontaram que o casal estava no barco que saiu de Belém em direção ao município marajoara. E, durante a madrugada, o homem, que seria tripulante da embarcação, teria gravado o casal por um buraco na parede de ferro que dividia a cabine e o camarote onde os dois estavam.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito teria ainda divulgado o vídeo em grupos de mensagens. O casal tomou conhecimento da gravação e procurou a delegacia da cidade, onde registrou o caso.

Os agentes de segurança localizaram o acusado na casa dele, localizada no rio Santa Cruz, zona rural do município. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Boa Vista para os procedimentos necessários.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.