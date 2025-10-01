Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó
O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Kamila Moreno, que está preso
O corpo de Kamila Moreno foi encontrado na manhã desta quarta-feira (1º), em uma cova no meio do lixão de Gurupá, no Arquipélago do Marajó. Kamila estava desaparecida desde a última segunda-feira (29/09). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. Ele foi transferido para o município de Breves por questões de segurança.
O corpo foi localizado após intensas buscas feitas pela comunidade com policiais militares e civis. De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver permanece no local aguardando a chegada de uma equipe pericial de Belém. Os órgãos de segurança isolaram a área, que é acompanhada por dezenas de moradores.
O ex-companheiro da vítima foi encaminhado inicialmente para a Delegacia de Gurupá, onde prestou depoimento. Na manhã desta quarta-feira (01), ele foi transferido para Breves por medida de segurança.
Na noite desta terça-feira (30), dezenas de pessoas se concentraram em frente à delegacia. O policiamento foi reforçado para manter a integridade do suspeito.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA