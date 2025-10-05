VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Um empresário de 59 anos foi assassinado com um tiro em uma tentativa de assalto em Ananindeua, na madrugada deste domingo (5). O crime ocorreu no conjunto Geraldo Palmeira, no bairro Distrito Industrial. A vítima, identificada como Ailton Rodrigues dos Santos, seria proprietária de um mercadinho no mesmo bairro, segundo informações preliminares.

Imagens de um circuito de segurança mostraram a dinâmica do latrocínio (roubo seguido de morte), que é a principal linha de investigação da Polícia Civil. Pouco depois das duas horas da madrugada, o empresário chegou para entrar em sua residência. Em seguida, um outro veículo, de cor branca, se aproximou, aguardando a vítima posicionar o carro na garagem. No momento em que o empresário manobrava o veículo para entrar no imóvel, dois homens, portando armas de fogo, desceram do carro branco e anunciaram o assalto.

Empresário foi executado após reagir à abordagem

A esposa da vítima saiu pela porta do passageiro e se afastou do local, em busca de proteção. O empresário deu ré no veículo e, nessa hora, os criminosos efetuaram um disparo, que o atingiu no ombro. Em seguida, os homens saíram correndo e entraram no veículo, fugindo em seguida.

Ferido, Ailton Rodrigues dos Santos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento. Ele morreu no hospital, cerca de duas horas após o ocorrido, devido a uma grande perda de sangue.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo de Ailton Rodrigues dos Santos foi periciado e liberado para a família.

Polícia Civil investiga latrocínio

Também em nota, a Polícia Civil informou que faz buscas para identificar e localizar os criminosos. Imagens do circuito de monitoramento são analisadas e perícias foram solicitadas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH), que trabalha com a tese de tentativa de assalto e latrocínio. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.