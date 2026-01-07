Suspeito é preso com drogas, armas e objetos possivelmente furtados em Belterra

Um homem foi preso pela Polícia Militar ao ser flagrado com drogas, armas e objetos suspeitos de serem fruto de furto em Belterra, município do oeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (6), iniciando no bairro Jurubeba, durante uma abordagem de rotina.

A ocorrência começou na rua Piaca, quando os policiais abordaram o suspeito. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou duas porções de substância semelhante a crack escondidas em uma saca de milho. Após ser questionado, o homem autorizou a entrada dos militares em sua residência, situada no bairro Cidade Nova.

No imóvel, os policiais localizaram mais drogas, armas artesanais, munições e vários objetos de procedência duvidosa, como botijas de gás, caixas de som, ferramentas elétricas, equipamentos eletrônicos e um aparelho celular. Também foram apreendidas porções maiores de substância que aparentava ser crack, somando aproximadamente 50 gramas, além de munições calibre .22.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belterra, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais. O uso de algemas foi adotado por medida de segurança e para prevenir tentativa de fuga. A Polícia Militar informou que operações desse tipo continuam sendo realizadas com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e a outros crimes, além de reforçar a segurança da população.