O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pesquisas na internet sobre ‘como matar o marido’ ajudam a polícia a desvendar homicídio em Marabá

Assassinato de Manoel Messias Rocha Paixão teria sido executado pela ex-mulher Ana Caroline Policárpio de Souza, em 2021

O Liberal
fonte

Policiais encontraram celular e arma que liga Ana Caroline Policárpio de Souza ao homicídio do ex-marido, em Marabá. (Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil de Marabá aponta que pesquisas na internet sobre “como matar alguém sem deixar pistas” e buscas pelo livro “Como matar o seu marido e outras utilidades domésticas” estão entre os elementos que ajudaram a esclarecer a morte de Manoel Messias Rocha Paixão, motorista de aplicativo assassinado em 2021.

Quase cinco anos após o crime, agentes da Delegacia de Homicídios localizaram a suposta arma utilizada e o celular da vítima, que estavam escondidos dentro de uma mala na casa da ex-companheira, Ana Caroline Policárpio de Souza. Os policiais localizaram os objetos na última segunda-feira (05). Ana Caroline Policárpio está em liberdade e é investigada como suspeita pelo crime, segundo o portal Correio de Carajás.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência, situada na rua do Aeroporto, no bairro Amapá. Durante as diligências, as equipes encontraram os dois objetos considerados centrais para a investigação e que ligam Ana Caroline à cena do crime.

O primeiro objeto encontrado foi o celular de Manoel, escondido em uma sacola de roupas dentro de uma mala. O aparelho foi dado como roubado na noite do assassinato.

O segundo item apreendido foi a arma do crime - um canivete do tipo “falsa caneta”. Segundo a polícia, a arma foi utilizada para perfurar o pescoço da vítima. Testemunhas informaram às autoridades que o objeto costumava ficar no porta-luvas do carro de Manoel. O objeto também desapareceu no dia da morte de Manoel.

As informações foram divulgadas na manhã desta quarta (07) pelo delegado Leandro Benicio, da Delegacia de Homicídios.

INVESTIGAÇÃO -  O material encontrado desconstruiu a versão de Ana Caroline. O álibi da suspeita foi descartado. A suspeita havia negado contato com o ex-marido nos dias que antecederam o crime, mas o rastreamento do sinal do celular indicou que Manoel esteve na casa dela minutos antes de morrer. Outro indício é aparelho da vítima ter retornado ao imóvel logo após o homicídio.

O inquérito ainda apurou que Ana Caroline chegou a tirar fotos com o celular de Manoel, meses depois após o crime. Esse é outro indicativo de que o aparelho esteve com a suspeita durante todo o período.

A perícia também apontou que dias antes do homicídio, Ana Caroline teria utilizado mecanismos de busca para procurar o livro “Como matar seu marido e outras utilidades domésticas”, além de acessar reportagens sobre crimes hediondos.

CASO - Manoel Messias Rocha Paixão foi encontrado morto em 10 de maio de 2021, dentro de seu veículo, um Fiat Mobi, na Rua São Luís, no bairro Belo Horizonte. Na época, a principal linha de investigação foi tratada como latrocínio, pois o celular e a “caneta-faca” haviam desaparecido.

Com o avanço das investigações, a conclusão aponta para um crime passional premeditado, atribuído à então companheira, com quem a vítima estava em processo de separação.
polícia

crime passional

marabá

pesquisa de assassinato na internet
