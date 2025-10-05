Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Uma tentativa de assalto a um policial militar resultou no agente ferido e em uma intensa perseguição no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite deste sábado (4). O policial reagiu, foi baleado no braço, mas conseguiu atingir o suspeito, que foi preso em flagrante após fugir e ser interceptado pela Polícia Militar. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que o militar foi surpreendido por um criminoso armado que tentou realizar o assalto e disparou contra ele.

Após o disparo inicial, o autor do crime fugiu, mas foi interceptado por viaturas da Polícia Militar. Houve troca de tiros e o assaltante foi baleado na perna. A Polícia Civil confirmou, ainda, que o homem foi preso em flagrante, está internado sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e recebe atendimento médico.

VEJA MAIS

image Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém
Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

image Homem é morto a tiros após ser baleado dentro da própria casa em Nova Esperança do Piriá
O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), na Vila Novo Horizonte

image Cachorro é baleado após ter sido 'jurado de morte' por traficantes
Em menos de 24 horas, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou dois animais baleados em favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro

Estado de saúde

O policial ferido foi socorrido e transferido para um hospital. Ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo, conforme informações preliminares. Já o assaltante, que está internado sob custódia da Seap e recebe atendimento médico, foi atingido na perna durante a troca de tiros. O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios (DH), que está investigando o crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

policial militar baleado

assalto na sacramenta

prisão em flagrante

divisão de homicídios

seap
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SACRAMENTA

Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

05.10.25 14h15

BALEADO

VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Ailton Rodrigues dos Santos chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento no ombro. Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.

05.10.25 12h50

ACIDENTE

Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia

O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

05.10.25 9h12

ACIDENTE

Vídeo: balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (04) e foi filmado por testemunhas

04.10.25 23h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BALEADO

VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Ailton Rodrigues dos Santos chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento no ombro. Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.

05.10.25 12h50

SACRAMENTA

Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

05.10.25 14h15

POLÍCIA

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

03.10.25 17h20

ACIDENTE

Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia

O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

05.10.25 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda