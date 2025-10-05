Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

Uma tentativa de assalto a um policial militar resultou no agente ferido e em uma intensa perseguição no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite deste sábado (4). O policial reagiu, foi baleado no braço, mas conseguiu atingir o suspeito, que foi preso em flagrante após fugir e ser interceptado pela Polícia Militar. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que o militar foi surpreendido por um criminoso armado que tentou realizar o assalto e disparou contra ele.

Após o disparo inicial, o autor do crime fugiu, mas foi interceptado por viaturas da Polícia Militar. Houve troca de tiros e o assaltante foi baleado na perna. A Polícia Civil confirmou, ainda, que o homem foi preso em flagrante, está internado sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e recebe atendimento médico.

Estado de saúde

O policial ferido foi socorrido e transferido para um hospital. Ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo, conforme informações preliminares. Já o assaltante, que está internado sob custódia da Seap e recebe atendimento médico, foi atingido na perna durante a troca de tiros. O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios (DH), que está investigando o crime.