Cachorro é baleado após ter sido 'jurado de morte' por traficantes

Um caso chocante envolvendo crueldade animal aconteceu nesta semana na comunidade Para-Pedro, em Irajá, uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro. Um cachorro foi baleado por traficantes locais após ter sido supostamente "jurado de morte".

Os casos de animais "jurados de morte" estão cada vez mais recorrentes nas favelas, segundo o secretário de segurança da cidade. A motivação seria os animais, de alguma forma, estarem "incomodando" os criminosos: latindo muito, reagindo com mordidas, correndo atrás das pessoas erradas, protegendo pessoas, casas ou até mesmo chamar a atenção de operações policiais.

VEJA MAIS





O cão, que foi batizado de Irajá pela equipe veterinária, foi ferido na pata dianteira esquerda, teve uma patinha quebrada, e perdeu um dos dedos. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde foi operado e está em estado de recuperação. Quando o cachorro receber alta do hospital veterinário, Irajá será encaminhado para um abrigo da prefeitura, onde ficará disponível para adoção.

O caso gerou revolta entre moradores e defensores dos direitos dos animais. Vale lembrar que, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a prática de maus-tratos a animais é crime e pode resultar em pena de reclusão e multa. Casos de maus-tratos contra cães e gatos são punidos com até cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.

Não há informações sobre suspeitos identificados ou prisão de envolvidos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora excecutiva de OLiberal.com.