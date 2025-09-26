Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cachorro é baleado após ter sido 'jurado de morte' por traficantes

Em menos de 24 horas, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou dois animais baleados em favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro

Gabrielle Borges
fonte

O cão foi ferido na pata dianteira esquerda, teve uma patinha quebrada, e perdeu um dos dedos. (Reprodução/Redes Sociais)

Um caso chocante envolvendo crueldade animal aconteceu nesta semana na comunidade Para-Pedro, em Irajá, uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro. Um cachorro foi baleado por traficantes locais após ter sido supostamente "jurado de morte".

Os casos de animais "jurados de morte" estão cada vez mais recorrentes nas favelas, segundo o secretário de segurança da cidade. A motivação seria os animais, de alguma forma, estarem "incomodando" os criminosos: latindo muito, reagindo com mordidas, correndo atrás das pessoas erradas, protegendo pessoas, casas ou até mesmo chamar a atenção de operações policiais.

VEJA MAIS

image Resolução caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra animais
Disposição foi publicada no Diário Oficial da União publicada nesta terça-feira

image Saiba como denunciar casos de maus-tratos a animais em Belém
De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais incluem situações como abandono, falta de alimentação e água, agressões físicas, dentro outros

image Saiba como denunciar crimes contra animais: casos recentes reacendem alerta e reforçam importância
Casos recentes de maus-tratos reacendem debate sobre a crueldade contra animais e reforçam a importância da denúncia às autoridades

O cão, que foi batizado de Irajá pela equipe veterinária, foi ferido na pata dianteira esquerda, teve uma patinha quebrada, e perdeu um dos dedos. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde foi operado e está em estado de recuperação. Quando o cachorro receber alta do hospital veterinário, Irajá será encaminhado para um abrigo da prefeitura, onde ficará disponível para adoção.

O caso gerou revolta entre moradores e defensores dos direitos dos animais. Vale lembrar que, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a prática de maus-tratos a animais é crime e pode resultar em pena de reclusão e multa. Casos de maus-tratos contra cães e gatos são punidos com até cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.

Não há informações sobre suspeitos identificados ou prisão de envolvidos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora excecutiva de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

crueldade

rio de janeiro

cachorro baleado
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

25.09.25 21h18

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

VINGANÇA FATAL

Pai que matou professor por vingança da morte de seu filho é preso; entenda

Suspeito de 45 anos foi preso por assassinar o professor Lucas Antonio, em frente a uma padaria. A execução foi motivada pela vingança após a morte do filho do atirador em um acidente de trânsito em 2024

25.09.25 15h37

VIRALIZOU

Professora usa mangueira para resfriar sala de aula em meio à onda de calor no Piauí; veja

Registro ganhou repercussão ao mostrar a rotina de alunos e professores em meio às altas temperaturas no estado

26.09.25 11h11

INUSITADO

Grupo de rapel arma redes e descansa nas alturas; confira imagens

O grupo pratica atividades verticais no Ceará há 10 anos e estava na Ponte da Barra, nas Pedras de Quixadá

26.09.25 11h20

BRASIL

Morte de parente: Senado Federal aprova licença de 8 dias para trabalhadores

O Projeto de Lei (PL) foi criado pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR) e segue para aprovação na Câmara dos Deputados

25.09.25 8h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda