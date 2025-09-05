Capa Jornal Amazônia
Saiba como denunciar casos de maus-tratos a animais em Belém

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais incluem situações como abandono, falta de alimentação e água, agressões físicas, dentro outros

O LIBERAL
fonte

Saiba como denunciar casos de maus-tratos a animais em Belém. (Reprodução)

Flagrantes de maus-tratos a animais podem ser denunciados pela própria população em Belém. Maus-tratos a animais é crime, e as ocorrências podem ser registradas pelo número 181, disponível 24 horas, ou diretamente à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil, pelo telefone (91) 3238-1225.

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais incluem situações como abandono, falta de alimentação e água, agressões físicas, manter o animal em espaços inadequados, negar atendimento veterinário quando necessário, além de práticas de exploração ou violência que causem dor e sofrimento. Qualquer uma dessas condutas é passível de denúncia e responsabilização criminal.

Como denunciar

  • Disque 181 (funcionamento 24h, ligação gratuita).
  • Demapa/Polícia Civil: (91) 3238-1225.
  • Sepda/Prefeitura de Belém: recebe denúncias e encaminha providências.
Flagrante de maus-tratos a cães é registrado no bairro da Sacramenta, em Belém

Os animais estavam visivelmente debilitados, magros e famintos, sem acesso adequado a água e alimentação. Os potes estavam vazios, o que confirmou a denúncia dos moradores.

05.09.25 22h36

TRISTEZA

Técnica de enfermagem morre em Marabá após acidente em Jacundá

De acordo com informações de testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto em que estava e caiu, batendo a cabeça no asfalto

05.09.25 19h53

Polícia

Polícia Civil prende homem condenado por estupro e apreende arma de fogo na casa dele, em Abaetetuba

Também foram apreendidas duas munições intactas, sete cartuchos deflagrados e três frascos de plástico com pólvora e chumbo

05.09.25 19h26

PRESO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Itaituba

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista

05.09.25 13h37

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

DUPLO HOMICÍDIO

Mãe é morta a tiros ao tentar defender o filho, que também acabou assassinado, em Paragominas

O duplo homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Açaizal

05.09.25 11h10

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

PÂNICO

Moradores são roubados e feitos reféns em assalto no bairro de Nazaré, em Belém

Ocorrência acontece na noite desta quinta-feira (4) em Belém; equipes de segurança foram acionadas.

04.09.25 19h38

