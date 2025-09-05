Saiba como denunciar casos de maus-tratos a animais em Belém

Flagrantes de maus-tratos a animais podem ser denunciados pela própria população em Belém. Maus-tratos a animais é crime, e as ocorrências podem ser registradas pelo número 181, disponível 24 horas, ou diretamente à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil, pelo telefone (91) 3238-1225.

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais incluem situações como abandono, falta de alimentação e água, agressões físicas, manter o animal em espaços inadequados, negar atendimento veterinário quando necessário, além de práticas de exploração ou violência que causem dor e sofrimento. Qualquer uma dessas condutas é passível de denúncia e responsabilização criminal.

Como denunciar

Disque 181 (funcionamento 24h, ligação gratuita).

Demapa/Polícia Civil: (91) 3238-1225.

Sepda/Prefeitura de Belém: recebe denúncias e encaminha providências.