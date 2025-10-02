Homem é morto a tiros após ser baleado dentro da própria casa em Nova Esperança do Piriá

Um homem identificado como Edmilson Firme de Oliveira, mais conhecido como “Vaqueiro do Bar”, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (2), em Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na Vila Novo Horizonte, localizada a cerca de 18 km da sede do município. Segundo as informações iniciais apuradas pela polícia, a vítima foi baleada dentro da própria casa.

O homicídio ocorreu por volta de 14h. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. No entanto, testemunhas teriam relatado às autoridades policiais que a vítima foi baleada dentro da casa onde morava e correu para a rua, na tentativa de buscar ajuda. No entanto, ele caiu na via e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por moradores e constatou o óbito do homem. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que realizou o levantamento dos primeiros depoimentos de testemunhas no local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por outras análises. A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela delegacia de homicídio no município.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a vítima foi identificada como Edmilson Firme de Oliveira. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Nova Esperança do Piriá”.