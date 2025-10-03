Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Antonio Eugenio Mello, vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), morreu nesta sexta-feira (3) após ser baleado em um assalto em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu por volta das 6h30, na fábrica de Velas Cigana, empresa que a vítima havia fundado, no bairro Levilândia. De acordo com as autoridades, três homens participaram do crime: um deles ficou do lado de fora, enquanto os outros dois invadiram o local.

Ainda segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses é de que Antonio Mello possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado. Para a polícia, testemunhas relataram que a vítima pode ter sido atingida por cinco disparos. As polícias Civil e Militar estão atrás dos suspeitos.

O caso foi registrado na Seccional de Ananindeua.

Em nota, o Sistema Fiepa lamentou a morte de Antonio Mello. “Empresário visionário, transformou sua fé e determinação em uma trajetória marcada pela geração de empregos, oportunidades e desenvolvimento. Seu legado de dedicação e contribuição ao fortalecimento da indústria paraense permanecerá como exemplo para as futuras gerações”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

O terreiro de Pai Xangô também se manifestou sobre o ocorrido e destacou que Antonio dedicou sua vida ao fortalecimento da cultura afro-brasileira no Pará. “Seu legado permanecerá vivo na memória e no coração de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Desejamos força e conforto à família neste momento de dor”, informou em uma publicação no Instagram.

A Fábrica de Velas Cigana informou que as atividades foram paralisadas por conta da morte do diretor e disse que o funcionamento será normalizado na segunda-feira (6/10). “Sua luz continuará brilhando em nossas memórias e corações. Que ele descanse em paz e que Deus conforte a todos que sofrem com sua partida”, afirmou.

O velório está marcado às 20h desta sexta (3/10), no Max Domini. O sepultamento ocorrerá no sábado (4/10), às 10h30, no Recanto da Saudade.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.