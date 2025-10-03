Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Antonio Eugenio Mello, vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e fundador da fábrica de Velas Cigana. (Foto: Reprodução | @fabricadevelascigana | Instagram)

Antonio Eugenio Mello, vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), morreu nesta sexta-feira (3) após ser baleado em um assalto em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu por volta das 6h30, na fábrica de Velas Cigana, empresa que a vítima havia fundado, no bairro Levilândia. De acordo com as autoridades, três homens participaram do crime: um deles ficou do lado de fora, enquanto os outros dois invadiram o local.

Ainda segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses é de que Antonio Mello possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado. Para a polícia, testemunhas relataram que a vítima pode ter sido atingida por cinco disparos. As polícias Civil e Militar estão atrás dos suspeitos.

O caso foi registrado na Seccional de Ananindeua.

VEJA MAIS

image Suspeito de assalto morre ao bater em carro durante fuga em Abaetetuba
Com a força da colisão, o homem foi lançado a mais de dez metros de distância e morreu ainda no local, com ferimentos graves na cabeça

image Professor universitário morre após ser baleado durante assalto
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio

image Idoso de 75 anos morre após ser espancado durante assalto em Tucuruí; Polícia Civil investiga o caso
Odenilde Targino do Rêgo morava sozinho e foi localizado caído na cozinha, cercado por uma grande quantidade de sangue

Em nota, o Sistema Fiepa lamentou a morte de Antonio Mello. “Empresário visionário, transformou sua fé e determinação em uma trajetória marcada pela geração de empregos, oportunidades e desenvolvimento. Seu legado de dedicação e contribuição ao fortalecimento da indústria paraense permanecerá como exemplo para as futuras gerações”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

O terreiro de Pai Xangô também se manifestou sobre o ocorrido e destacou que Antonio dedicou sua vida ao fortalecimento da cultura afro-brasileira no Pará. “Seu legado permanecerá vivo na memória e no coração de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Desejamos força e conforto à família neste momento de dor”, informou em uma publicação no Instagram.

A Fábrica de Velas Cigana informou que as atividades foram paralisadas por conta da morte do diretor e disse que o funcionamento será normalizado na segunda-feira (6/10). “Sua luz continuará brilhando em nossas memórias e corações. Que ele descanse em paz e que Deus conforte a todos que sofrem com sua partida”, afirmou.

O velório está marcado às 20h desta sexta (3/10), no Max Domini. O sepultamento ocorrerá no sábado (4/10), às 10h30, no Recanto da Saudade.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

vice-presidente da fiepa

morre

baleado durante assalto

ananindeua

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

03.10.25 17h20

POLÍCIA

Homem é preso por espiar adolescente durante banho no Marajó

Dada a gravidade dos fatos, o Poder Judiciário manteve a prisão do autuado

03.10.25 16h28

POLÍCIA

Importunação sexual: Homem é preso suspeito de tentar filmar pessoa em banheiro no Pará

Durante o interrogatório, o suspeito negou a prática, mas admitiu ter praticado atos semelhantes outras vezes

03.10.25 16h13

POLÍCIA

Polícia Militar apreende 50 kg de 'supermaconha' dentro de caminhão em Santarém

Ao inspecionarem uma balsa com rebocador que fazia itinerário de Manaus a Belém, os agentes encontraram no interior de um caminhão baú 35 tabletes de entorpecentes

03.10.25 14h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

03.10.25 9h37

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América

03.10.25 8h32

APREENSÃO

Cinco fuzis russos de grosso calibre e munições são apreendidos dentro de ônibus em Castanhal

Duas mulheres foram presas ao serem flagradas com o material na BR-316

03.10.25 10h29

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó

O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Camila Araújo da Silva, que está preso

01.10.25 12h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda