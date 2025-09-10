Capa Jornal Amazônia
Suspeito de assalto morre ao bater em carro durante fuga em Abaetetuba

Com a força da colisão, o homem foi lançado a mais de dez metros de distância e morreu ainda no local, com ferimentos graves na cabeça

O Liberal
fonte

O impacto destruiu completamente a moto e danificou a parte dianteira do automóvel. (Reprodução/ Rede TV Abaetetuba)

Um homem morreu após colidir com um carro enquanto fugia de um assalto na ponte que liga os bairros Santa Rosa e São Sebastião, em Abaetetuba, no nordeste paraense. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (9).

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar à imprensa local, o suspeito teria roubado uma motocicleta após assaltar uma mulher e seguia em alta velocidade no sentido Santa Rosa/São Sebastião, quando invadiu a contramão e atingiu um veículo que vinha na direção oposta. O impacto destruiu completamente a moto e danificou a parte dianteira do automóvel.

Com a força da colisão, o homem foi lançado a mais de dez metros de distância e morreu ainda no local, com ferimentos graves na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou a morte. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada, e nenhum familiar compareceu ao local para ajudar na identificação.

O motorista do carro, que não teve relação com o crime, prestou depoimento na Superintendência Regional do Baixo Tocantins e foi liberado. A Polícia Científica esteve no local para coletar informações e remover o corpo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

abaetetuba no nordeste paraense

suspeito de assalto

Polícia
.
