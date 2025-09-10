Suspeito de assalto morre ao bater em carro durante fuga em Abaetetuba
Um homem morreu após colidir com um carro enquanto fugia de um assalto na ponte que liga os bairros Santa Rosa e São Sebastião, em Abaetetuba, no nordeste paraense. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (9).
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar à imprensa local, o suspeito teria roubado uma motocicleta após assaltar uma mulher e seguia em alta velocidade no sentido Santa Rosa/São Sebastião, quando invadiu a contramão e atingiu um veículo que vinha na direção oposta. O impacto destruiu completamente a moto e danificou a parte dianteira do automóvel.
Com a força da colisão, o homem foi lançado a mais de dez metros de distância e morreu ainda no local, com ferimentos graves na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou a morte. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada, e nenhum familiar compareceu ao local para ajudar na identificação.
O motorista do carro, que não teve relação com o crime, prestou depoimento na Superintendência Regional do Baixo Tocantins e foi liberado. A Polícia Científica esteve no local para coletar informações e remover o corpo.
