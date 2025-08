Idoso de 75 anos morre após ser espancado durante assalto em Tucuruí; Polícia Civil investiga o caso

A Divisão de Homicídios de Tucuruí, no sudeste do Pará, apura um crime de latrocínio que resultou na morte de Odenilde Targino do Rêgo, de 75 anos, na manhã de terça-feira (5). O idoso foi encontrado gravemente ferido dentro da própria casa, localizada na Vila Deus é Conosco, nas proximidades da ponte do KM 11. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com familiares, Odenilde morava sozinho e foi localizado caído na cozinha, cercado por uma grande quantidade de sangue. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos.

As primeiras informações levantadas pela Polícia Civil apontam que a vítima apresentava lesões graves, principalmente na região da cabeça, possivelmente provocadas por um objeto contundente. Da carteira de Odenilde, segundo os primeiros levantamentos feitos pela polícia, foi levada uma quantia em dinheiro.

Equipes da 15ª Seccional Urbana e da Divisão de Homicídios estiveram no hospital e no local do crime para dar início às investigações. Durante a perícia, os investigadores localizaram uma residência próxima ao imóvel da vítima com câmeras de segurança, o que pode ajudar no esclarecimento do caso.

A Polícia Civil informou que seguirá com diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores os autores do crime.