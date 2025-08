Mulher é espancada com socos e tapas ao terminar relacionamento com fisiculturista

Uma esteticista de 39 anos foi espancada com socos e tapas ao terminar o relacionamento com um fisiculturista de 28 anos, em Itajubá, Minas Gerais. O crime, segundo a vítima, aconteceu no dia 8 de maio deste ano e foi registrado por câmeras de segurança. Nesta segunda-feira (4), o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e teve grande repercussão. O suspeito está preso.

O vídeo foi registrado dentro de um estúdio de estética que pertence à vítima. A mulher relatou à Polícia Militar que as agressões aconteceram após ela informar ao então namorado que o relacionamento havia acabado. No vídeo, Rafael aparece desferindo socos, tapas e chega a enforcar a mulher. A vítima ainda contou que o suspeito a trancou em um cômodo, a ameaçou com uma faca e a forçou a ingerir analgésicos e medicamentos para dormir. Na manhã seguinte, ele a levou até sua casa, onde novas ameaças teriam sido feitas.

A vítima conseguiu convencê-lo a levá-la de volta para casa. No local, os familiares dela perceberam os ferimentos. Conforme a PM, o fisiculturista voltou à casa da vítima e fez novas ameaças de morte contra ela e seus familiares. A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito, que foi preso em flagrante.

Agressões

Durante a abordagem policial, o suspeito teria admitido apenas uma agressão. Ele alegou que deu um soco após uma suposta traição. Ele negou as demais agressões e ameaças, e chegou a dizer que os dois haviam tomado café juntos na manhã seguinte ao caso. A vítima foi levada ao hospital e passou por exame de corpo de delito.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher abriu um inquérito sobre o caso, que já foi concluído. O fisiculturista foi indiciado pelos crimes de cárcere privado e ameaça contra a ex-namorada. A prisão foi convertida em preventiva e ele está à disposição da Justiça no Presídio de Itajubá.