Polícia Civil do Pará prende homem suspeito de sextorsão envolvendo adolescentes; entenda

Durante a operação, os policiais apreenderam o aparelho celular e o notebook do suspeito, que serão encaminhados à perícia para extração de possíveis evidências

O Liberal

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA – Santa Casa), realizou nesta quarta-feira (6), em Belém, a prisão preventiva e cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar contra um homem investigado por sextorsão, crime que combina extorsão e armazenamento de material pornográfico de adolescentes. Os mandados foram expedidos pela Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital.

A investigação começou após denúncia de uma adolescente, de 16 anos, que relatou ter recebido cobranças para não divulgar imagens íntimas suas e de um colega de 17 anos. Segundo o inquérito policial instaurado, o suspeito conseguiu armazenar vídeos dessas vítimas e passou a exigir o pagamento de R$ 600 para não divulgar as imagens. As adolescentes, temendo a exposição, efetuaram o pagamento, que foi realizado por meio de uma chave pix de um terceiro, sendo este morador de Minas Gerais, estratégia adotada pelo suspeito para mascarar sua autoria, segundo a polícia.

Durante as diligências, a polícia identificou que o suspeito é reincidente na prática de crimes semelhantes, tendo sido investigado também nos anos de 2022 e 2024 por condutas similares envolvendo adolescentes. Além disso, o caso ganhou maior gravidade devido ao impacto emocional sofrido pelas vítimas, uma das quais chegou a tentar suicídio diante da chantagem, revelou a polícia.

Segundo o boletim policial, ao qual a reportagem teve acesso, os mandados de prisão e busca foram cumpridos nesta quarta-feira. Durante a operação, os policiais apreenderam o aparelho celular e o notebook do suspeito, que serão encaminhados à perícia para extração de possíveis evidências.

polícia

sextorsão

armazenamento de conteúdo pornográfico
