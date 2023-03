Sextorsão: suspeitos de extorquir homens que trocaram nudes em app de relacionamento são presos

Duas pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em extorquir homens, através do sextorsão, um golpe aplicado por um grupo que atrai vítimas por meio de perfis falsos de mulheres nas redes sociais.

Os homens acabavam sendo induzidos a trocar fotos íntimas, por meio de aplicativos de relacionamento. O bando atua argumentando que a suposta mulher com a qual o homem troca os nudes é menor de idade. A partir disso, familiares, advogados e até policiais, todos fictícios, exigem a transferência de dinheiro para que as conversas e as fotos não sejam levadas às autoridades.

VEJA MAIS

Durante a operação da Central de Polícia Judiciária e das delegacias de Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio, batizada de Photos, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em seis cidades do Rio Grande do Sul (RS), onde prováveis integrantes da associação criminosa moram. Duas pessoas de Presidente Venceslau e uma de Teodoro Sampaio foram vítimas de extorsão online com pagamento de R$ 120 mil.

As investigações, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, abrangem os municípios de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Charqueadas, Igrejinha, Sapiranga, Taquara, São Leopoldo e Portão. Foi identificado, ainda, o provável envolvimento de um sentenciado que cumpre pena no Instituto Penal de Charqueadas e de outro indiciado na Penitenciária Estadual de Taquara.

Com as prisões realizadas na última quinta-feira (30), os depoimentos dos investigados e análise dos materiais apreendidos, a Polícia Civil de São Paulo espera chegar a mais integrantes do bando.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).