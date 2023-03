Golpista no Grindr: jovem denuncia golpe em app de relacionamento gay no Pará

O que parecia ser mais uma oportunidade de conhecer alguém interessante virou caso de polícia em Marabá, sudeste do Estado. Um estudante universitário de 23 anos, usuário do Grindr - aplicativo de relacionamentos para gays, bissexuais, trans e a comunidade queer, esteve nesta segunda-feira (27) na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para denunciar um suposto golpe praticado por um perfil falso de prenome “Lucas”. O caso foi registrado como estelionato e crime virtual.

O estudante que preferiu não se identificar relatou que o primeiro contato entre ele e o suspeito ocorreu no último sábado (25). “Iniciamos uma conversa como qualquer outra, até partiu dele a proposta de um encontro. Então trocamos contato, passamos a conversar pelo Whatsapp e combinamos de nos encontrar logo mais”, contou o estudante.

Entretanto, tão logo o encontro entre os dois foi marcado, os pedidos de dinheiro, por parte do suspeito, iniciaram. “Logo um dos primeiros assuntos dele foi um pedido de dinheiro. Como ele estava em bairro distante e a ideia era que ele viesse até mim, concordei em mandar a quantia de R$10 que seria para a gasolina. Em outro momento da conversa, ele tornou a pedir mais R$10 para comprar bebida e isso me acendeu um sinal de alerta”, diz a vítima, lembrando que o suspeito dizia morar em um apartamento com piscina, em uma área nobre da cidade, o que indicaria um perfil diferente de alguém com problemas financeiros. “Mesmo assim, resolvi mandar para ver se teria um terceiro pedido que, de fato, chegou. Então, adulterei o comprovante do pix anterior e disse para ele que tinha feito a transferência”, detalha.

Transferências falsas e mentiras

Quando “Lucas” finalmente concordou em encontrar a vítima, o encontro não aconteceu e, dessa vez, a desculpa seria de que o suspeito teria sofrido um acidente no carro que conduzia. “Ele chegou a me enviar uma foto de um veículo destruído. E eu fui fazer uma pesquisa pela imagem no Google. Não demorei muito a encontrar a foto, mas era de um acidente ocorrido em 2022. Ele me mandou essa foto e pedia mais dinheiro para voltar para casa de transporte por aplicativo”, contou a vítima.

Para surpresa do estudante, “Lucas” confirmou o recebimento de todas as transferências – inclusive as fictícias - e isso fez com que o jovem acreditasse que o suspeito pudesse estar fazendo ainda mais vítimas simultaneamente. “Ele chegou a pedir dinheiro mais vezes e eu sempre mandando comprovantes adulterados”, revela.

Vítima reuniu provas e foi até a delegacia

A vítima então levou prints de conversas com o suspeito, fotos do suposto contato e as chaves pix pelas quais “Lucas” solicitava as transferências à Polícia Civil. Foi registrado boletim de ocorrência por estelionato e crime virtual.

“Por sorte, perdi uma quantia pequena em dinheiro, mas resolvi denunciar mesmo assim. Se essa pessoa fez isso comigo, certamente fez ou tentou fazer com mais usuários de aplicativos de relacionamento. Outras vítimas podem ter tido prejuízos maiores”, concluiu o jovem.

A reportagem tenta contato com a assessoria do Grindr.