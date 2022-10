Golpista se passa por 'produtor de elenco' de Walcyr Carrasco; entenda

Um golpista conhecido como Cláudio Fits enganou pessoas interessadas em um suposto teste para uma nova novela de Walcyr Carrasco "Terra Vermelha", em troca de dinheiro. A farsa teria sido descoberta por uma leitora do jornal O Globo que percebeu que se tratava de um golpe, quando Cláudio mencionou que o diretor da trama era Rogério Gomes, "Papinha", que não faz parte da Rede Globo desde maio deste ano. As informações foram publicadas pela colunista Patrícia Kogut publicou em sua coluna no site O Globo, na manhã desta terça-feira, 4.

A novela se tornava atrativa aos interessados, diz Patrícia em sua coluna, pois "vai tratar do mundo do agronegócio". "Glória Pires e Tony Ramos foram escalados e viverão um casal. Agatha Moreira também está confirmada na trama (confira a entrevista da atriz ao site sobre o assunto). E o diretor artístico, Luiz Henrique Rios, busca uma atriz jovem para um dos principais papéis. Rios e Carrasco estiveram em Mato Grosso do Sul recentemente para definir detalhes da ambientação da história. A estreia está prevista para maio, depois de 'Travessia', de Gloria Perez", denunciou a colunista, como o golpe era desenrolado.