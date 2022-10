Mulher cai em golpe e transfere R$ 208 mil a falso ‘Johnny Depp’

Uma aposentada sofreu uma dupla decepção ao descobrir que não namorava o Johnny Depp e que teria perdido a quantia de R$ 208 mil. A mulher, de 61 anos, foi vítima de um golpe na internet e acreditou que o 'famoso' precisava de ajuda financeira. Ambos iniciaram o contato há dois anos somente por mensagem on-line. As informações são do Metrópoles.

A aposentada chegou a vender bens para ajudar o homem que se passava pelo ator. Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, a moradora de Osasco, em São Paulo, transferiu quantias de R$ 15 mil, R$ 40,4 mil e R$ 153 mil entre 30 de novembro de 2020 e 7 de dezembro do mesmo ano.

Quem percebeu o golpe foi o filho da aposentada. A família entrou com um processo contra o Banco do Brasil alegando que a instituição permitiu que o golpista abrisse uma conta fraudulenta. O texto da ação diz que os depósitos teriam sido feitos na conta do “amigo brasileiro do advogado” dele.

No processo, a mulher relatou que as conversas evoluíram de assuntos do dia a dia para “uma história triste de que precisava de dinheiro para o pagamento de condenações em processos nos quais ele estava envolvido”. Na época, Johnny Depp respondia a um processo sobre violência doméstica, movido pela ex-esposa, Amber Heard, do qual foi inocentado em junho deste ano.

Para a acusação, o golpista fez promessas de levar a aposentada para morar com ele nos Estados Unidos. A mulher chegou a fazer cirurgia plástica e vendido um carro e uma casa para ajudar o homem que se passava por Depp.

À juíza Clarissa Alves, responsável pelo caso, rejeitou as acusações da aposentada, que poderá recorrer. O BB citou que a mulher fez as transferências por “livre e espontânea vontade” e que “o prejuízo não foi causado pelo banco, mas em razão de acontecimentos que escapam ao seu poder”.