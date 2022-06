Confira os valores que Johnny Depp e Amber Head terão que pagar após o julgamento

Após mais de cem horas de depoimentos, o julgamento entre o ator Johnny Depp e Amber Head, que ficaram casados por dois anos, terminou com números impressionantes. A polêmica, iniciada em abril e com desfecho ontem, rendeu recorde de audiência. A live do veredito entre Depp e Amber igualou o recorde da live de Marília Mendonça. Mais de 3,5 milhões de visualizações.

O ator, que estava processando a ex-mulher em 50 milhões de dólares por difamação em decorrência de um artigo que ela havia escrito, em 2018, para o jornal The Washington Post, vai receber 15 milhões de dólares. Johnny Depp, entretanto, também terá que pagar dois milhões de dólares pelas acusações de agressão. A decisão foi do júri por cinco homens e duas mulheres.

Johnny Deep, que foi o grande astro da franquia "Piratas do Caribe", já foi indicado três vezes ao Oscar de Melhor Ator e vencedor de um Globo de Ouro.

