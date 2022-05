Artista defende Johnny Depp e detona Amber Heard; entenda

A briga judicial entre Johnny Depp e de Amber Heard está cada vez mais tensa e com data para terminar. A atriz vem sendo exposta e algumas das declarações de Amber foram desmentidas por testemunhas, durante o tribunal e pelos meios de comunicação local. As informações são do Metropoles.

A modelo Kate Moss, por exemplo, negou que Johnny Depp tenha lhe empurrado de escada, entre 1994 a 1998, enquanto o namorava. Moss declarou que caiu das escadas e foi um acidente. Em um outro trecho do depoimento, Kate comentou de outro acidente que sofreu, durante uma viagem à Jamaica com Depp, mas confirmou que o ator não foi responsável pelo ocorrido.

“Nós estávamos saindo da sala e Johnny saiu da sala antes de mim. Houve uma tempestade e, quando saí do quarto, escorreguei pelas escadas e machuquei as costas”, disse ela. “E eu gritei porque não sabia o que aconteceu comigo e estava com dor”.

Segundo o site Metrópole, Depp a socorreu imediatamente. “Me levou para o meu quarto e me deu atendimento médico”, alegou. Questionada se Depp foi a causa de sua queda, Moss reforçou. “Não. Ele nunca me empurrou, me chutou ou me jogou escada abaixo”, disse a modelo.

Kate Moss foi chamada para depor depois que Heard contou um boato de que Depp teria a empurrado por um lance de escadas. A acusação foi feita durante menção a briga na qual ela admitiu ter batido em Depp, para supostamente impedir o ator de empurrar sua irmã, Whitney, escada abaixo. Depp nega que tenha agredido Amber. O argumento e o veredito devem ocorrer em 27 de maio.