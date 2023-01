Homem é sequestrado e perde R$ 1 milhão após golpe em app de namoro

Um homem foi sequestrado e perdeu cerca de R$ 1 milhão após marcar um encontro em um aplicativo de namoro, na cidade de São Paulo. A vítima foi resgatada na tarde de segunda-feira (2), pela Polícia Militar. Com informações do Metrópoles.

Os agentes informaram que receberam a denúncia de um sequestro na Rua Barra da Forquilha, no Jaraguá, zona norte da capital paulista, por volta das 12h30.

Quando os PMs chegaram ao local, encontraram o homem com as mãos amarradas por um cadarço, dentro do carro usado pelos criminosos. Um suspeito foi localizado e detido em flagrante.

Foram encontrados com o suspeito uma arma de fogo falsa, segundo a polícia. O caso foi encaminhado para o 72° Distrito Policial (Vila Penteado) para investigação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)