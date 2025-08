Polícia Civil investiga agressão a mulher que tentou apartar briga de casal em Ananindeua

A Polícia Civil investiga um caso de agressão ocorrido na noite do último domingo (3), no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A vítima, uma mulher que presenciou uma briga entre um casal em via pública, foi violentamente agredida ao tentar intervir na situação.

A mulher envolvida na discussão estava caída no chão quando a vítima se aproximou e tocou levemente nas costas do homem. De forma inesperada, ele se virou e desferiu um soco no rosto da vítima, que caiu ao chão com sangramento. “Eu não o conhecia, não xinguei, não estava alcoolizada. Apenas tentei ajudar. O soco foi tão forte que caí”, relatou em uma rede social.

Com medo de sofrer novas agressões, ela fugiu do local. Apesar de posteriormente ter recebido algum apoio da mulher envolvida na briga, a vítima afirmou que o gesto não amenizou o trauma da violência sofrida. “Fiz o que achei certo. Me arrependo apenas de ter me ferido por alguém que não valeu a pena”, declarou.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a delegacia do Jaderlândia está apurando o caso”. Ainda não há confirmação se a vítima foi formalmente ouvida nem se o agressor foi identificado. O caso pode ser enquadrado como lesão corporal e violência contra a mulher.

A reportagem do Grupo Liberal tenta contato com a vítima para checar mais detalhes sobre o ocorrido.