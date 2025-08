Foragido da Justiça, ‘Nal’ é morto a tiros em Curuçá

Reginaldo de Sousa Soares, mais conhecido como ‘Nal’, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (6) em Curuçá, no nordeste do Pará. Segundo as informações policiais, o crime ocorreu na rua Nova, na comunidade de Nazaré do Tijoca. A vítima estava na condição de foragida do sistema penal. Dois homens em uma motocicleta foram apontados por testemunhas como os autores dos disparos.

Os relatos policiais são de que o crime ocorreu por volta de 2h. Uma equipe da Polícia Militar foi informada sobre o homicídio e se dirigiu ao endereço indicado. No local, constataram o crime e identificaram cerca de cinco cápsulas de munição aparentemente de dois calibres diferentes. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato. Apenas informaram que dois homens em uma moto teriam disparado contra a vítima, que morreu na hora. Ainda conforme os relatos de agentes, moradores contaram que o suspeito seria de Belém, mas estaria escondido na comunidade para não ser preso.

A equipe policial realizou a verificação dos dados de Reginaldo no sistema policial. Foi verificado que o homem estava evadido do sistema prisional desde outubro de 2024 e possuía um mandado de prisão em aberto devido à situação. Além disso, ‘Nal' também tinha passagens em investigações sobre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As apurações policiais devem esclarecer se o homicídio tem ligação com a vida pregressa da vítima. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.