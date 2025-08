'Molequinho’ é morto a tiros no bairro da Marambaia, em Belém

Um jovem identificado como Enderson Almeida da Silva, mais conhecido como ‘Molequinho’, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (6), no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo as informações policiais, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma moto quando estava na travessa Fluminense, esquina com a passagem Santa Rosa, no Canal Água Cristal.

Os relatos da Polícia Militar são de que o homicídio ocorreu por volta de 3h20. Moradores do local acionaram uma viatura após ouvirem os disparos de arma de fogo e encontrarem ‘Molequinho’ jogado no chão da via, ensanguentado. Os relatos repassados aos agentes foram que dois suspeitos em uma motocicleta teriam se aproximado do jovem e desferido os tiros na região da cabeça. Não há mais detalhes sobre a dupla de atiradores, que fugiu após o crime.

Ainda segundo as informações policiais, quando a viatura chegou ao local, uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros já estava no local. Eles foram chamados por testemunhas para tentar socorrer a vítima. No entanto, somente constataram o óbito. Além disso, os militares ainda relataram que próximo ao corpo havia cápsulas de munições. Não foi especificado o calibre, mas os objetos foram coletados pela equipe da Polícia Científica, que realizou a perícia no local e a remoção do corpo.

Não há informações oficiais sobre qual seria a motivação para o crime. A Polícia Civil esteve na cena do crime para coletar informações que auxiliem nas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.