Quiropraxista é encontrado morto dentro de caminhonete em igarapé na zona rural de Altamira

Um homem identificado como Valmar da Costa Araújo, de 67 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (5) em um igarapé, na zona rural de Altamira, sudoeste paraense. A vítima, que, segundo informações iniciais, era quiropraxista, estava dentro da própria caminhonete, que estava submersa.

Ainda de acordo com relatos preliminares, um possível acidente na segunda-feira (4) causou a morte de Valmar. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades policiais.

A suspeita é que Valmar trafegava por um trecho conhecido como ramal do Cipó Ambé e o carro despencou de uma ponte de madeira, conforme informações do portal Correio de Carajás. Ele estava sozinho no veículo no momento em que o acidente ocorreu. O ponto onde o acidente supostamente ocorreu fica localizado a poucos quilômetros do centro de Altamira.

Informações que circulam nas redes sociais ainda dão conta de que o quiropraxista tinha familiares na região de Altamira. Ele deixa a esposa e seis filhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuaram na remoção do veículo e do corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Altamira apuram as circunstâncias da morte de Valmar da Costa Araújo. "Perícias foram solicitadas", detalha a PC.