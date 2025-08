Suspeito de tentativa de feminicídio é preso ao agredir companheira com enxada em Canaã dos Carajás

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de feminicídio em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A ação policial ocorreu na segunda-feira (4), após a companheira do suspeito procurar as autoridades para denunciar que havia sido agredida com golpes de enxada na cabeça.

Equipes da PC e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) foram procuradas pela vítima, que relatou que o crime teria ocorrido por volta de 12h. Após a denúncia ser formalizada, e diante da gravidade do caso, os agentes iniciaram buscas imediatas para localizar o suspeito. Com apoio da Seccional de Parauapebas, horas depois, o suspeito foi encontrado e detido na cidade vizinha. O investigado foi levado diretamente para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, incluindo a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

Não há informações sobre as circunstâncias da agressão à vítima ou se ela já teria sofrido a violência outras vezes. A mulher segue em recuperação e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá reunir provas para o processo criminal.

Denúncia

Mulheres em situação de violência devem denunciar imediatamente os agressores, utilizando os canais disponíveis:

Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher);

Disque 190 (Polícia Militar, em casos de emergência);